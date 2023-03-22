Elon Musk ‘faiz lobisine’ karşı

Pandemi sonrasında ABD başta olmak üzere birçok ülkenin faiz artışına gitmesi farklı kesimlerden tepkilere neden olurken, son olarak, iş adamı Elon Musk da isyan etti. Açıklamalarıyla gündemi belirleyen Musk, Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde 50 baz puanlık indirim yapılması yönünde çağrıda bulundu. Fed üzerindeki faiz baskısı artmaya devam ediyor. ABD'de iki bankanın batmasının ardından, Fed'in kararına yönelik piyasada oluşan konsensusa milyarder iş insanı Elon Musk tepkisini dile getirdi.