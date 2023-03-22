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Dünya

Elon Musk ‘faiz lobisine’ karşı

Kovid-19 pandemisinden sonra faiz artıran ABD’ye son tepki dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk’tan geldi. Musk, Fed’in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde “Fed’in en az 50 baz puan faiz indirmesine ihtiyaç var” yorumunu yaptı.

04:00 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Elon Musk.

Elon Musk.

Pandemi sonrasında ABD başta olmak üzere birçok ülkenin faiz artışına gitmesi farklı kesimlerden tepkilere neden olurken, son olarak, iş adamı Elon Musk da isyan etti. Açıklamalarıyla gündemi belirleyen Musk, Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde 50 baz puanlık indirim yapılması yönünde çağrıda bulundu. Fed üzerindeki faiz baskısı artmaya devam ediyor. ABD'de iki bankanın batmasının ardından, Fed'in kararına yönelik piyasada oluşan konsensusa milyarder iş insanı Elon Musk tepkisini dile getirdi.

50 BAZ PUAN DÜŞMESİNİ İSTEDİ

Musk, Fed'in faizi 50 baz puan indirmesine yönelik açıklama yapması iş dünyasının izlenen faiz politikalarına karşı çıkış olarak yorumlandı. Bill Ackman'ın "Ortam yeni bir faiz artırımına hazır değil" tweetine yanıt veren Musk, Fed'in en az 50 baz puan faiz indirmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.



#Fed
#Faiz
#Elon Musk
#ABD
26 dakika önce
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