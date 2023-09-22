|
Dünya

Elon Musk Türkçe bilen eleman arıyor: Maaşı 120 bin TL

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Türkiye'de Starlink internet hizmetini başlatmaya hazırlanıyor. ABD merkezli firma, Türkçe bilen Starlink temsilcisi arıyor. SpaceX Türkçe bilen eleman ilanını yayımladı. İşte firmanın dikkat çeken iş ilanı...

Seren Som
13:59 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Elon Musk

Elon Musk

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, dünyanın birçok noktasında uydu interneti ağı olan Starlink hizmetini sunuyor.

Starink'in Türkiye'ye ne zaman geleceği yıllardır merak konusu.

Starlink için beklenen tarihler birkaç defa ertelenmişti ancak artık 2024 yılında SpaceX'in Türkiye'de Starlink internet hizmetini sunmasına kesin gözle bakılıyor.

Hatta Starlink'in resmi internet sitesindeki hizmet haritasında Türkiye için uydu interneti 'Yakında gelecek' olarak tanımlanıyor.

Diğer iki tanım ise 'Mevcut' ve 'Bekleme listesinde' olarak görünüyor.


  • Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York eyaletinde bulunan Türkevi'nde SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ı ağırladı. Musk ile yapılan toplantıda, Starlink hizmeti de masaya yatırıldı.
    Bloomberg News'in aktardığı bilgilere göre
    , Erdoğan, Türkiye'de Tesla fabrikasının kurulmasının yanı sıra Starlink hizmetinin başlatılmasını istedi.

Türkçe bilen personel aranıyor

SpaceX firması, 'müşteri hizmetleri' ve 'müşteri temsilcisi' olarak adlandırılan pozisyonlar için iş ilanları yayınladı.

Türkiye'deki uydu interneti altyapısını sağlamak amacıyla firma, hem Türkçe hem de İngilizce bilen personel arayışına girişti.

İşte SpaceX'in Starlink Türkiye müşteri temsilcisi pozisyonu için aradığı nitelikler...
  1. -Lise diploması veya denklik belgesine
  2. -Müşteri destek pozisyonunda 1 yıldan fazla deneyime
  3. -İyi derecede İngilizce ve Türkçe'ye sahip olmak gerekiyor
  4. -Tatillerde çalışmaya müsait olmalı
  5. -Hawthorne, CA (California / ABD) bölgesinde yaşıyor olmak (remote / uzaktan çalışma imkanı yok)
Aşağıdaki vardiyaların bir veya daha fazlasında günde 10-12 saat çalışmaya uygun olmalıdır:
1.vardiya: Alternatif Hafta İçi Programı (06:00 – 18:00)
  • Pazartesi Perşembe
  • Pazartesi Çarşamba
2.vardiya: Alternatif Hafta Sonu Programı (06:00 – 18:00)
  • Perşembe – Pazar
  • Cuma Pazar
3.vardiya: Alternatif Hafta İçi Programı (18.00 – 06.00)
  • Pazartesi Perşembe
  • Pazartesi Çarşamba
4.vardiya: Alternatif Hafta Sonu Programı (18.00 – 06.00)
  • Perşembe – Pazar
  • Cuma Pazar

Aylık 120 bin TL maaş

İş ilanında günlük ücret de açıklandı. SpaceX'in çalışanlara vereceği saatlik ücretler şu şekilde:

-Müşteri Destek Görevlisi/Seviye 1: 22,00 ABD Doları/saat - 10 saatlik çalışmada günlük 220 ABD Doları ediyor.

-Müşteri Destek Sorumlusu/Seviye 2: 24,50 ABD Doları/saat - 10 saatlik çalışmada günlük 245 ABD Doları ediyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinden samimi görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinden samimi görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Musk, kabule oğluyla geldi. Basına kapalı kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı. Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti. Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını, Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.


#Elon Musk
#Space X
#Starlink
#İş İlanı
#Türkçe
23 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik 2023 sınavı tarihi belli oldu! Başvurular nasıl yapılacak?