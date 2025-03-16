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Elon Musk'a kızıp acısını Tesla'dan çıkarıyorlar: Arabalarınızı satın!

Elon Musk'a kızıp acısını Tesla'dan çıkarıyorlar: Arabalarınızı satın!

11:5616/03/2025, Pazar
AA
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ABD'de ayın başından bu yana vatandaşlar, ülkenin farklı bölgelerinde Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.
ABD'de ayın başından bu yana vatandaşlar, ülkenin farklı bölgelerinde Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

ABD'de yüzlerce kişi, Hükümet Verimliliği Bakanlığının (DOGE) federal bütçe kesintilerini protesto amacıyla Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'nın bayileri önünde toplandı. Protestocular, "Teslalarınızı satın, hisselerinizi satın, greve katılın. Tesla'ya zarar vermek, Musk'ı durdurmaktır." sloganları attı.

Boston, Philadelphia, Baltimore ve başkent Washington DC'de göstericiler, Tesla bayileri önünde bir araya geldi.

Yüzlerce gösterici, DOGE'nin federal kesintilerini protesto ederek Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'dan araç alınmaması çağrısı yaptı.

Protestocular, "Teslalarınızı satın, hisselerinizi satın, greve katılın. Tesla'ya zarar vermek, Musk'ı durdurmaktır." sloganları attı.

ABD'de ayın başından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın almıştı.

Trump, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemlerinin "iç terör" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurgulamıştı.



#ABD
#DOGE
#Hükümet Verimliliği Bakanlığı
#Tesla
#Elon Musk
#Protesto

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