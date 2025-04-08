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Elon Musk'tan Trump'ın kıdemli danışmanına hakaret: Bir çuval tuğladan daha aptal

Elon Musk'tan Trump'ın kıdemli danışmanına hakaret: Bir çuval tuğladan daha aptal

21:488/04/2025, Salı
Yeni Şafak
AA
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Musk ile Navarro arasındaki tartışmaya ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.
Musk ile Navarro arasındaki tartışmaya ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanları Elon Musk ve Peter Navarro arasında yaşanan söz düellosu dünya kamuoyunun da ana gündem maddesi haline geldi. Musk, kendisini 'araba montajcısı' olarak tanımlayan Navarro'ya cevap vererek onun hakkında "Gerçekten bir geri zekalı." dedi. Öte yandan Musk, Navarro için "Bir çuval tuğladan daha aptal." ifadelerini de kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump
'ın kıdemli danışmanı
Elon Musk
, Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu olan kıdemli danışmanı
Peter Navarro
'yu "
geri zekalı
" olarak nitelendirdi.

Musk, Navarro'nun dün CNBC'ye verdiği röportajda kendisinden söz edilmesine cevap verdi.

Navarro'nun "O bir araba üreticisi değil. O bir araba montajcısı." dediği kesite, "Navarro gerçekten bir geri zekalı. Burada söyledikleri bariz bir şekilde yanlış." ifadelerini kullandı.

"Bir çuval tuğladan daha aptal"

Musk, Tesla'nın en çok ABD yapımı arabaya sahip şirket olduğunu belirterek, "Navarro, bir çuval tuğladan daha aptal." dedi.

Cevabına, Navarro ve "IfindRetards" adlı hesapları etiketleyen Musk, Tesla'nın "ABD'deki en dikey entegre otomobil üreticisi" olduğunu söyledi.

Navarro, röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve Musk'ın bir "araba montajcısı" olduğunu ifade etmişti.

"Tarihteki en şeffaf yönetimiz"

Öte yandan söz konusu söz düellosu hakkında görüşü sorulan
Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt
, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "
Her neyse... Biz tarihteki en şeffaf yönetimiz, anlaşmazlıklarımızı kamuoyu önünde dile getiriyoruz.
" dedi.


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