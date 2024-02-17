En kötü senaryoya hazırlık

Tüm dünya işgalci güç İsrail'in Gazze'nin güneyindeki son sığınak Refah'a saldırısını önlemeye çalışırken, dikkatler bir taraftan da Mısır üzerinde. ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Mısır ordusunun Sina yarımadasının Gazze sınırında iş makineleriyle çalışmalar yürüttüğünü gösteren uydu fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflar, San Francisco merkezli uydu şirketi Labs BBC tarafından elde edildi. WSJ'nin haberine göre, Gazze sınırındaki 13 kilometre karelik alanda yapılan çalışmalar 4-14 Şubat arasında devam etti. Mısır merkezli Sinai İnsan Hakları Ağı, çarşamba günü yayınladığı görüntülerde sınıra tampon bölge kurmak üzere altı metre yüksekliğinde beton bloklar getirildiğini ve 100 bin kişiyi alabilecek kamp alanı yapıldığını bildirmişti.





Filistinlilere alan açılıyor

Reuters'in dört ayrı kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise söz konusu çalışmalar, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine düzenleyeceği muhtemel operasyon sırasında kaçan Filistinli sivillere yerleşebilecekleri bir alan açılması için yapılıyor. Saldırıların başlaması halinde Filistinlilerin Sina'ya tehcir edilebileceği ifade ediliyor.





Uydudan tespit edildi

Washington Post gazetesi de uydu görüntüleri üzerinden benzer bir haber yayımlarken gazeteye açıklamalarda bulunan ismi açıklanmayan eski bir Mısırlı hükümet yetkili, "En kötü senaryoya hazır olmalıyız. İsrail ordusundan kaçan Filistinli sivillerin sınırı geçmesi halinde Mısır ordusunun onlara ateş açması mümkün değil" ifadelerini kullandı.





Mısır iddiaları reddetti

Gazze'deki Filistinlilerin Sina Yarımadası'na tehcir edilmesini kabul etmeyeceğini defalarca duyuran Mısır yönetimi ise çalışmaların Gazze'den olası hareketliliğe karşı hazırlık için yapıldığı iddialarını yalanladı. Sina Valisi Muhammed Abdulfadil, WSJ'ye yaptığı açıklamada, çalışmaların Sina'da son yıllarda terör gruplarına karşı verilen mücadelede zarar gören evlerin korunması için yapıldığını bildirdi. Yerel kaynaklar ise Gazze sınırındaki çalışmaların Mısır İstihbaratına yakınlığıyla bilinen ve Sina Kabileler Birliği Kuvvetleri'nin liderliğini yürüten İş İnsanı Muhammed el-Arcani'ye ait bir şirket tarafından yapıldığını bildirdi. Yerel kaynaklar çalışmalara Mısır ordusuna bağlı kuvvetlerin de nezaret ettiğini aktardı.





Siviller ölümü bekliyor

Öte yandan İsrail hükümeti, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan esir takası ve ateşkes müzakerelerine rağmen 1.4 milyon sivilin sığındığı ve 365 kilometrekarelik Gazze yüz ölçümünün yüzde 20'sini oluşturan Refah bölgesine operasyon düzenlemekte ısrar ediyor. Bölgedeki siviller, İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü ve 28 bini aşkın sivilin ölümüne sebep olan bombardımanlardan kaçarak bölgeye sığınmıştı.







