En zengin ve en güçlünün kavgası: Birbirlerini düşman ilan ettiler

Temsil ettiği makam nedeniyle dünyanın en güçlü kişisi olarak kabul gören ABD Başkanı Donald Trump ile seçim sürecindeki en büyük destekçisi ve dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, sosyal medya üzerinden birbirine girdi. Söz konusu tartışma dün Musk’ın Trump’ın yasalaştırmaya çalıştığı vergi indirimi tasarısına "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, fahiş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalettir. Buna oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" ifadeleri ile başlamıştı. Trump, önceki gün Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı ikili görüşmenin yaklaşık 10'uncu dakikasında Musk'ın gündem tasarısına ilişkin eleştirileri soruldu. Trump, Musk'ın kendisi hakkında kötü bir şey söylemediğini ifade ederek, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır" ifadelerini kullandı. Kısa bir süre sonra sahibi olduğu X üzerinden yanıt veren Musk, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BEN OLMASAM SEÇİLEMEZDİ

Trump'ın, "tasarıyı en iyi Elon Musk biliyordu" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Musk, "Bu, yanlış. Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongredeki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile." ifadelerini kullandı. Pensilvanya'daki seçimleri örnek gösteren Trump'ın, Musk'ın desteği olmadan da başkanlık seçimlerini kazanabileceği yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Musk, bu konuda ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi" değerlendirmesini yaptı.

GÖZDEN DÜŞÜYORDU AYRIL DEDİM

Trump ise Truth Social hesabından dün yaptığı paylaşımda, Musk'ın paylaşımlarına ithafen "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir. (Joe) Biden'ın bunu yapmamasına hep şaşırmışımdır. Elon 'gözden düşüyordu', ona ayrılmasını söyledim" ifadelerini kullandı.

EPSTEIN DOSYASI İLE VURDU

Musk ise bu sözlerin yanlış olduğunu iddia etti ve ardından gerilimi tırmandıracak başka bir paylaşımda bulundu. Musk, kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açıklanmama nedeninin Trump’ın adının söz konusu davada geçmesi nedeniyle olduğunu iddia etti. Musk, "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur. Bu gönderiyi gelecek için kaydedin. Gerçek ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı. Trump ise iddialara ilişkin, “Umurumda değil” yanıtını verdi.

TRUMP AZLEDİLSİN

Daha sonra Musk, X hesabından yaptığı bir paylaşımda, Trump'ın azledilmesi ve yerine halen Başkan Yardımcılığı görevini yürüten JD Vance'in gelmesi gerektiğini savundu. Musk, Ian Miles Cheong adlı kullanıcının, "Başkan mı, Elon mı' Kim kazanır' Benim param Elon'a. Trump görevden alınmalı ve JD Vance onun yerine getirilmeli." şeklindeki paylaşımına, "Evet" diyerek destek verdi. ABD Başkanı ise "Milyarlarca dolarlık bütçemizde tasarruf etmenin en kolay yolu, Elon’un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir" dedi.

SPACE X’LE KARŞI TEHDİT

Trump'ın devlet sübvansiyonlarını kesme tehdidi sonrası Elon Musk, "Başkanın hükümet sözleşmelerimin iptal edilmesiyle ilgili açıklaması ışığında, SpaceX Dragon uzay aracının hizmetten çıkarılmasına derhal başlanacak" dedi. Bilindiği gibi SpaceX ABD'nin birçok projesinde yer alıyor. ABD, uzayda bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile olan bağlantıyı ve astronotlar ile kargoların buraya naklini SpaceX'in Dragon uzay aracı ile sağlıyor.

ÜÇÜNCÜ PARTİ ANKETİ

Musk, ayrıca bir anket açarak takipçilerine, "Amerika'da gerçekten de ortadaki yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?" sorusu yöneltti. Yaklaşık 5 milyon kişinin oy verdiği paylaşıma, katılımcıların yüzde 80’i evet cevabını verdi. İlerleyen saatlerde ise Musk’tan yumuşama sinyali geldi. Musk, her iki tarafı da ‘sakin olma’ya çağıran bir paylaşıma “İyi tavsiye. Tamam, Dragon’u hizmet dışı bırakmayacağız” diye yanıt verdi.

GERİLİMİN BÜYÜMESİNİN İKİ NEDENİ

Trump, ikili arasındaki kavganın nedeninin ise NASA ataması ve elektrikli araç teşvik indiriminin kaldırılması olduğunu iddia etti. Trump, Musk'ın NASA'nın direktörlüğü için bir isim önerdiğini ancak bu kişinin uygun olmadığı için atanmadığını ve Musk'ın bundan da rahatsız olduğunu söyledi.

ELON ZAVALLI BİR ADAM

Ertesi gün ise Politico dergisi, Trump ve Musk'ın, aralarında geçen karşılıklı suçlamaların ardından telefon görüşmesi yapabileceklerini öne sürdü. Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump'ın Elon Musk ile görüşme planı yok" denildi. Olaylar sonrası CNN’e demeç veren Trump ise, “Elon’u düşünmüyorum bile. Onun bir sorunu var. Zavallı adamın bir sorunu var. Sanırım onunla bir süre konuşmayacağım, ama ona iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.

SINIR DIŞI EDİLSİN

Tartışma sonrası Trump destekçileri Musk’a adeta öfke kustu. Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Musk'ın ülkeden sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu. The New York Times’a verdiği demeçte ABD yönetimine Musk ile yapılan tüm sözleşmelerin iptal edilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Bannon, iş insanı hakkında uyuşturucu kullanımı ve ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) Çin'le ilgili gizli brifing alma çabaları da dahil çeşitli konularda soruşturmalar başlatmasını istedi. Bannon, "Musk'ın göçmenlik statüsüne dair resmi soruşturma başlatmaları gerekiyor çünkü güçlü şekilde inanıyorum ki kendisi yasa dışı bir göçmen ve derhal ülkeden sınır dışı edilmeli" ifadesini kullandı.











