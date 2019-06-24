Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Endonezyadaki deprem Avustralyayı salladı
ASYA

Endonezya'daki deprem Avustralya'yı salladı

Endonezya'daki deprem Avustralya'yı salladı

Endonezya'nın Maluku eyaletinde meydana gelen depremin şiddetiyle sarsılan Avustralya’nın Darwin kent merkezdeki bazı binaların boşaltıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Meteoroloji Bürosu Avustralya’ya yönelik tsunami tehlikesi bulunmadığını duyurdu.
Meteoroloji Bürosu Avustralya’ya yönelik tsunami tehlikesi bulunmadığını duyurdu.

Avustralya Yayın Kurumu’nda yer alan habere göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7,3 büyüklüğünde olduğu açıklanan Endonezya'daki deprem, Avustralya’nın Darwin kent merkezini salladı.

  • Kette yoğun olarak hissedildiği belirlenen depremin ardından şehir merkezindeki bazı binalardan yüzlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Güneybatı Maluku bölgesinin 245 kilometre kuzeydoğu açıklarındaki depremin büyüklüğünü 7,7, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise önce 7,5 olarak açıklamış daha sonra 7,3’e düşürmüştü.

Yaklaşık 230 kilometre derinlikte kaydedildiği açıklanan depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan, Meteoroloji Bürosu Avustralya’ya yönelik tsunami tehlikesi bulunmadığını duyurdu.

Hangi yaptırımolursa olsun S-400ü aldık

Hangi yaptırım
olursa olsun S-400'ü aldık

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert sözler.
Listeye 4 çizik birden

Listeye 4 çizik birden

Tunceli'de biri turuncu 3'ü gri listede bulunan teröristler öldürüldü.
81 ile kayısı uyarısı

81 ile kayısı uyarısı

'Malatya' ismini kullananlara yönelik dava açılacak.
Yük treni ile<br> minibüs çarpıştı

Yük treni ile
minibüs çarpıştı

​Mersin'deki kazada ölü ve yaralılar var.
2 teröristin peşindeler

2 teröristin peşindeler

​Mehmetçik, Doğu Karadeniz'de operasyonlarını sürdürüyor.
İtiraz süreci başladı

İtiraz süreci başladı

​YSK Başkanı Güven'den seçim sonucu açıklaması.
Gerçekler bilinmeli

Gerçekler bilinmeli

​Pakistanlı fizikçi, Mursi'nin ölümüyle ilgili sır perdesini araladı.
Gerekirse<br>yeniden vururuz

Gerekirse
yeniden vururuz

​İran-ABD krizi devam ediyor.

3 girişli<br>mağarada bulundu

3 girişli
mağarada bulundu

​Pençe Harekatı'nda PKK'ya bir darbe daha vuruldu.
Güzel bir bilgi<br> alışverişi oldu

Güzel bir bilgi
alışverişi oldu

Bakan Akar'dan Bahçeli ziyareti sonrası açıklama.
Rus polisi sevinci

Rus polisi sevinci

​Turist sayısında bir milyonluk bir artış yaşanacak.
F.Bahçe için<br> kritik hafta

F.Bahçe için
kritik hafta

​Sarı lacivertliler UEFA'nın kararını bekliyor.
İstanbul<br> seçimini yaptı

İstanbul
seçimini yaptı

​Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi, İmamoğlu kazandı.
Türkiye ile görüşüyorlar

Türkiye ile görüşüyorlar

Otomobil devi Volkswagen'den dev yatırım iddiası.
Filistin'i satanlara<br>ortak olmayacağız

Filistin'i satanlara
ortak olmayacağız

Lübnan Meclis Başkanı Berri açıklama yaptı.
LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

​Binlerce öğrencinin meraklı bekleyişi sona erdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.