Endonezya’nın umudu yağmur

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri ise bölgede gelecek ay başlayacağı tahmin edilen yağışlarla orman yangınlarının tamamen kontrol altına alınacağı öngörüyor.Yoğun duman bulutlarının kapladığı eyaletlerde, ciddi artış gösteren hava kirliliği insan sağlığı ve günlük yaşamı olumsuz etkilerken, solunum yolu enfeksiyonuna yakalananların sayısının 920 bine ulaştığı bildirildi. Orman yangınlarına karşı acil durum ilan edilen Riau, Jambi, Güney Sumatra, Batı, Doğu ve Orta Kalimantanda özel ekiplerin de söndürme çalışmalarına destek vereceği kaydedildi.