Endonezya’nın umudu yağmur Endonezya'da temmuz ayından bu yana devam eden orman yangınlarını gelecek ay başlayacak yağmurların söndüreceği tahmin ediliyor. Sumatra ve Borneo Adası’nda 6 eyaleti kapsayan geniş bir bölgede 2 aydan uzun süredir devam eden ve komşu ülkeleri de olumsuz etkileyen orman yangınlarını söndürme çalışmalarında henüz sonuç alınamadı.

Haber Merkezi 25 Eylül 2019, 04:00 Yeni Şafak