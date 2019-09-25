Dünya Endonezyanın umudu yağmur
ASYA

Endonezya’nın umudu yağmur

Endonezya'da temmuz ayından bu yana devam eden orman yangınlarını gelecek ay başlayacak yağmurların söndüreceği tahmin ediliyor. Sumatra ve Borneo Adası’nda 6 eyaleti kapsayan geniş bir bölgede 2 aydan uzun süredir devam eden ve komşu ülkeleri de olumsuz etkileyen orman yangınlarını söndürme çalışmalarında henüz sonuç alınamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülkede yangınlar nedeniyle gökyüzü kızıla dönüştü.
Ülkede yangınlar nedeniyle gökyüzü kızıla dönüştü.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri ise bölgede gelecek ay başlayacağı tahmin edilen yağışlarla orman yangınlarının tamamen kontrol altına alınacağı öngörüyor.Yoğun duman bulutlarının kapladığı eyaletlerde, ciddi artış gösteren hava kirliliği insan sağlığı ve günlük yaşamı olumsuz etkilerken, solunum yolu enfeksiyonuna yakalananların sayısının 920 bine ulaştığı bildirildi. Orman yangınlarına karşı acil durum ilan edilen Riau, Jambi, Güney Sumatra, Batı, Doğu ve Orta Kalimantanda özel ekiplerin de söndürme çalışmalarına destek vereceği kaydedildi.

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