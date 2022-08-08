Dünya Energoatom Ruslar nükleer santrale mayın döşedi
AVRUPA

Energoatom: Ruslar nükleer santrale mayın döşedi

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energoatom, Rusya’nın Zaporijya’daki nükleer santrale mayın döşediğini öne sürdü

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Haber Merkezi DHA
Energoatom: Ruslar nükleer santrale mayın döşedi
Zaporijya nükleer santrali

Energoatom tarafından Telegram üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusundan Tümgeneral Valery Visiliev’in, “Zaporijya’daki nükleer santralin önemli tüm tesislerine mayın döşedik” dediğini iddia etti. “Rusya, tüm dünyaya şantaj yapıyor” denilen açıklamada, “Ruslar planlarını gizlemiyorlar ve şimdiden tüm dünyaya açıkça şantaj yapıyorlar, Zaporijya nükleer santralini patlatmaya hazır olduklarını ilan ediyorlar” denildi.

NELER OLMUŞTU?

Zaporijya nükleer santrale yakın noktada düzenlenen saldırı sonucu santral hasar gördü. Saldırının ardından Ukrayna, Rusya’yı suçlarken, Rusya ise Ukrayna’yı suçladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi söz konusu saldırının hem Ukrayna hem de çevresindeki birçok ülkeyi tehlikeye attığını ve bu tarz saldırılardan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı.



Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı
OYNAT 01:06
Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı
Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.

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