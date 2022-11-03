Enerji krizi Avrupa sanayisini boğuyor

Fabrikalar ya üretimi kesiyor ya da tamamen kapanıyor.

Rusya’nın gazı kesmesiyle enerji krizine sürüklenen Avrupa sanayisinde çarklar dönmüyor. Kıta genelinde artan maliyetlerin pazara yansımasıyla talepte büyük bir düşüş meydana geldi. Büyük sanayi firmalarında üretimin durma noktasına geldiği ve iflasa karşı büyük direnç gösterdiği belirtilirken, Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa’da sanayi şirketleri genelinde, 3 aylık süreçte hem doğal gaz hem de elektrik tüketiminde yüzde 25’lik düşüş yaşandı. Alüminyum, cam ve gübre gibi yüksek enerji tüketimi gerektiren kalemlerde hizmet veren sanayi firmalarının, mevcut şartlar altında çalışmaya devam etmenin zorluğu nedeniyle yatırımlarını, enerji maliyeti 5’te bir daha uygun olan ABD gibi bölgelere kaydırmayı hedeflediği belirtilyor.

ÜRETİM DURMA NOKTASINDA

Danimarka merkezli deniz taşımacılığı şirketi Maersk, üretimde meydana gelen düşüşün taşımacılık sektörünü de etkilediğini kaydetti. Maersk yetkilileri, konteyner taşımacılığına yönelik talebin yavaşladığını belirtti. Almanya merkezli E.ON’un yönetim kurulu üyesi Patrick Lammers, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, birçok şirketin üretimi durdurduğunu ve iflas bayrağını çekmeyi planladığını kaydetti.

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Son verilere göre Avrupa genelinde alüminyum üretimi, 1 milyon ton azalarak yarı yarıya indi. Uluslararası Gübre Birliği’ne göre, gübrelerde önemli bir bileşen olan amonyak üretimi, kıta genelinde yarı yarıya azaldı. Norveçli merkezli gübre firması Yara, Avrupa’da amonyak üretimlerini üçte iki oranında azalttıklarını duyurdu. ABD’li enerji şirketlerinin son çeyrekte kar bildirmesinin patronların aklını çeldiğini belirten uzmanlar, söz konusu sıkıntının devam etmesi halinde sanayi şirketlerinin Avrupa’dan tamamen çekilmesini tetikleyebileceğini vurguladı. Ülkelerin aldığı radikal önlemlerin, söz konusu çözünmeyi hızlandırmasından endişe duyuluyor. Son olarak Paris Belediyesi, enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla kentte mesai bitiminde tüm işyerlerinin ışıklarının söndürüleceğini duyurdu. Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor.

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Krizdeki Avrupa Rus LNG’sine sarıldı

Ülkesine karşı uygulanan yaptırımlara doğal gazı keserek yanıt veren Rusya, LNG’de (sıvılaştırılmış doğal gaz) rekor kırdı. Rusya’dan LNG ihracatı ekim ayında yıllık %1,1 artarak marttan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Rusya’dan en çok LNG ithalatı yapan ülkeler sırasıyla Fransa, Çin ve Japonya. Her fırsatta Ukrayna’nın yanında olduğunu belirten ve Rusya’ya enerji yaptırımları uygulanması konusunda çalışmalar yapan Fransa’nın en büyük Rus LNG’si alıcı olması, Paris yönetiminin samimiyetsiz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.