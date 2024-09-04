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Dünya

Engelli çocuğunu satan kadın cinayetten aranıyor

ABD'de 6 yaşındaki engelli oğlunu bir markette satan Cindy Rodriguez Singh isimli kadın cinayetten aranıyor. Polis, kadının bulunabilmesi için para ödülü koydu.

09:48 - 4/09/2024 Çarşamba
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Cindy Rodriguez Singh isimli kadın ve çocuğu.
Cindy Rodriguez Singh isimli kadın ve çocuğu.

ABD'nin Teksas eyaletinde 39 yaşındaki Cindy Rodriguez Singh isimli kadın, engelli oğlu Noel Avarez'in öldürülmesiyle ilgili olarak birinci derece cinayet şüphelisi olarak aranıyor.


6 yaşındaki engelli ve kronik akciğer rahatsızlığı olan çocuk, en son 2022 yılının Ekim ayında görüldü. Yetkililer, bu tarihten beri canlı görülmeyen çocuğun öldüğünü düşünüyor.


FBI Dallas tarafından yapılan açıklamada, "Çocuklar için sağlık kontrolü yapıldığı esnada Rodriguez Singh, Everman Polis Departmanı memurlarına çocuğun biyolojik babasıyla Meksika'da yaşadığını ve Kasım 2022'den beri orada olduğunu söyledi. Daha sonrasında bunun yalan olduğu anlaşıldı" ifadelerine yer verildi.


Bilgi verene ödül

Rodriguez Singh, daha sonrasında çocuğu Meksika'daki bir süpermarket zincirinde tanıştığı bir kadına sattığını söyledi. FBI tarafından aranan kadını bulan ve hakkında bilgi veren kişilere 25 bin dolar ödül verileceği ifade edildi.


Dallas FBI Özel Ajanı Chad Yarbrough, düzenlediği basın toplantısında, kaçak annenin bulunması için medyaya ve kamuoyuna yardım çağrısında bulundu.

#Cinayet
#ABD
#Polis
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