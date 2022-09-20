Erdoğan ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluştu

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Program basına kapalı gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Program basına kapalı gerçekleştirildi.
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