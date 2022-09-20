Dünya Erdoğan ABDde yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluştu
AMERİKA

Erdoğan ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’deki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan bu çerçevede ABD'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla bir araya geldi.

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Haber Merkezi DHA
Erdoğan ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

DHA
DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

DHA

Program basına kapalı gerçekleştirildi.

DHA

DHA
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