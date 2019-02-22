Dünya Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
AMERİKA

Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. İki lider, ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alınarak siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump geçen yıl Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump geçen yıl Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, görüşmede ikili meseleler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulanırken terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkemizin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit ettiği belirtildi.

İki liderin, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

  • Ayrıca, ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.
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