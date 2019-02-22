Erdoğan ile Trump telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. İki lider, ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alınarak siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Haber Merkezi 22 Şubat 2019, 00:15 Son Güncelleme: 22 Şubat 2019, 00:31 AA