Ermeni cephesini ziyaret eden gazeteci: Dayanılmaz bir koku var askerlerin cesetleri haftalarca bekliyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar sürerken Ermenistan saflarından yıkım haberleri gelmeye devam ediyor. New York Times gazetesi muhabiri Anton Troyanovsky Ermenistan cephelerinde ölen askerlerin cesetlerinin haftalarca bekletildiğini yazdı.
CESETLER ORTALIKTA BEKLİYOR
Troyanovsky kaleme aldığı yazısında cephede ağır bir koku olduğunu ve cesetlerin ortalıkta bekleyen görüntüsüyle karşılaştığını anlattı.
AZERBAYCAN'DA SİVİLLER HEDEFTE
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında üç hafta süren çatışmanın "şiddetli bir savaşa dönüştüğünü" yazan Troyanovsky Dağlık Karabağ ve Azerbaycan'daki saldırılarda sivillerin hedef alındığını da kaydetti. Bölgede geceleri insanların korkunç patlamalar ve sirenler sebebiyle uyuyamadığını belirten Troyanovsky sivillerin binaların bodrum katlarında yaşamaya başladığını ifade etti.