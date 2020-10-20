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Dünya Ermeni cephesini ziyaret eden gazeteci Dayanılmaz bir koku var askerlerin cesetleri haftalarca bekliyor
ASYA

Ermeni cephesini ziyaret eden gazeteci: Dayanılmaz bir koku var askerlerin cesetleri haftalarca bekliyor

Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışmalar devam ederken, Ermenistan cephesinden ağır kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Çatışmaların başlangıcından bu yana Azerbaycan ordusu tarafından büyük bir darbe alan Ermenistan cephesinde, ölen askerlerin cesetlerinin haftalarca bekletildiği ortaya çıktı. Ermenistan tarafından cepheyi ziyaret eden bir gazeteci cephedeki durumu "Cephe hattında dayanılmaz koku var. Askerlerin cesetleri haftalarca ortalıkta duruyor". sözleriyle anlattı.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar devam ediyor.
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar devam ediyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar sürerken Ermenistan saflarından yıkım haberleri gelmeye devam ediyor. New York Times gazetesi muhabiri Anton Troyanovsky Ermenistan cephelerinde ölen askerlerin cesetlerinin haftalarca bekletildiğini yazdı.

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CESETLER ORTALIKTA BEKLİYOR

Troyanovsky kaleme aldığı yazısında cephede ağır bir koku olduğunu ve cesetlerin ortalıkta bekleyen görüntüsüyle karşılaştığını anlattı.

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AZERBAYCAN'DA SİVİLLER HEDEFTE

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında üç hafta süren çatışmanın "şiddetli bir savaşa dönüştüğünü" yazan Troyanovsky Dağlık Karabağ ve Azerbaycan'daki saldırılarda sivillerin hedef alındığını da kaydetti. Bölgede geceleri insanların korkunç patlamalar ve sirenler sebebiyle uyuyamadığını belirten Troyanovsky sivillerin binaların bodrum katlarında yaşamaya başladığını ifade etti.

Ermenistan askerinin cephede ağladığı anlar kask kamerasında
OYNAT 00:31
Ermenistan askerinin cephede ağladığı anlar kask kamerasında
Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından, Azerbaycan ordusu saldırılara karşılık verdi. Cephede Azerbaycan ordusunun silah atışları altında kalan Ermeni askerlerinin, 'Bizi burada yalnız bıraktılar. Yardım edin' çığlıkları kameraya yansıdı.


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