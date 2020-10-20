Ermeni cephesini ziyaret eden gazeteci: Dayanılmaz bir koku var askerlerin cesetleri haftalarca bekliyor Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışmalar devam ederken, Ermenistan cephesinden ağır kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Çatışmaların başlangıcından bu yana Azerbaycan ordusu tarafından büyük bir darbe alan Ermenistan cephesinde, ölen askerlerin cesetlerinin haftalarca bekletildiği ortaya çıktı. Ermenistan tarafından cepheyi ziyaret eden bir gazeteci cephedeki durumu "Cephe hattında dayanılmaz koku var. Askerlerin cesetleri haftalarca ortalıkta duruyor". sözleriyle anlattı.

Zeynep Gül 20 Ekim 2020, 09:37 Son Güncelleme: 20 Ekim 2020, 09:54 Yeni Şafak