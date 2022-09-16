Ermeni esir askerin yaralarını sardılar

Esir düştüğü için korku içindeydi. Ancak Azerbaycan askeri ona yardım etti. Azerbaycanlı askerler, Ermeni askerin yaralarını böyle sardı.
"MERAK ETME, SENİ ASKERİ HASTANEYE KALDIRACAĞIZ, YAŞAYACAKSIN."
Salı günü Ermenistan ordusunun saldırıları sonrası Azerbaycan ile Ermenistan sınırında çatışmalar başladı. O çatışmalar sırasında bir Ermenistan askeri yaralı olarak esir düştü. Azerbaycan askerleri Ermeni askere yardımcı oldu. İlk tıbbi müdahale yapıldı. Ardından kıyafetleri giydirildi.
- Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Gigoryan ise iki ülke arasında 13 Eylül'de başlayan çatışmaların karşılıklı olarak durduğunu ve ateşkes sağlandığı açıkladı. Ancak Azerbaycanlı yetkililer Ermenistan'ın ateşkese uymadığını çatışmaların sürdüğünü belirtiyor.
Azerbaycan askeri kaynaklarının açıklamasına göre çatışmalarda 450 Ermenistan askeri hayatını kaybetti. 71 Azerbaycan askeriyse şehit oldu.