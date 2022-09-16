Ermeni esir askerin yaralarını sardılar

Dünya

ABD açıkladı: Ukrayna'ya yeni yardım paketi

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden tarafından bir yetki uyarınca, Eylül 2021'den bu yana Ukrayna için ABD silah ve teçhizatından yirmi birinci destek paketine izin veriyorum. Bu 600 milyon dolarlık paket ABD Savunma Bakanlığı envanterlerinden ek silah, mühimmat ve teçhizatları içeriyor" ifadelerini kullandı. Blinken, bu paketle birlikte Biden yönetiminin göreve geldiğinden beri Ukrayna'ya ABD askeri envanterinden yapılan yardımı 15,8 milyar dolara çıkardığını kaydetti.