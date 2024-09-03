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Dünya

Ermeni terörist ANCA üyesi çıktı

04:00 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 01:12 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

ABD iç istihbarat servisi FBI'ın Boston şehrinde düzenlediği bir operasyonda gözaltına alınan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaşayan, 21 yaşındaki Aram Brunson adlı teröristin Washington'daki Ermeni lobi kuruluşu Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) üyesi olduğu ortaya çıktı. FBI tarafından hazırlanan soruşturma belgesi ve ABD'li savcıların açıklamalarına göre yabancı ülke diplomatik temsilciliklerine bombalı eylem hazırlığında olan ve takipçilerine bomba eğitimi vermeyi hedefleyen Brunson'ın ANCA için ABD Kongresi'nde özellikle Azerbaycan Dağlık Karabağ'ı özgürleştirmesi için mücadele ettiği bir dönemde faaliyette bulunduğu belirlendi. ANCA'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden 19 Eylül 2022 tarihli paylaşılan mesajda, terörist Aram Brunson'ın, Dağlık Karabağ'da Ermeni egemenliğinin sağlanması ve Azerbaycan'a ABD askeri yardımlarının durdurulması amacıyla görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Gelişme, Ermeni diasporasının terörizme verdiği desteğin yeni bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Dağlık Karabağ'ın özgürleştirilmesinin ardından Ermenistan'da bazı kesimlerde ve Ermeni diasporasında ASALA benzeri terör yapılarının yeniden harekete geçirilmesinin istediği biliniyor.



#ABD
#FBI
#ANCA
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