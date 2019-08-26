Dünya Ermenilerin hayali suya düştü
AMERİKA

Ermenilerin hayali suya düştü

Amerika’da en güçlü lobilerin başında gelen Ermeni lobisinin 1915 olaylarına ilişkin yürüttüğü faaliyetleri mahkemeden döndü. Ermenilerin 1915 olayları dönemine ilişkin aileleri adına istedikleri tazminatlar ve araziler için açtıkları davalarda Kaliforniya Temyiz Mahkemesi ret kararı verdi. Mahkemenin hükmü, benzer talepler karşısında Türkiye lehinde emsal teşkil edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD’deki Ermenilerin 1915 olayları dönemine ilişkin aileleri adına istedikleri tazminatlar ve araziler için açtıkları davalarda California Temyiz Mahkemesi ret kararı verdi. California’daki İlk Derece Mahkemesi’nin 2013 yılında Türkiye lehindeki ret kararından sonra Temyiz Mahkemesi de tazminat taleplerini reddetmiş oldu. Böylece ABD yargısı, ABD’deki Ermenilerin Türkiye aleyhinde yıllardır devam eden tazminat ve toprak taleplerine ilişkin defteri büyük ölçüde kapatmış oldu.Karar, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni taleplerine ilişkin bir dönüm noktası niteliği taşıyor ve ileride emsal teşkil edebilir.

2010’DA BAŞVURUYU YAPTI

Ermeni kökenli ABD vatandaşları Garbis Davoyan ve Hrayr Turabian tarafından 29 Temmuz 2010’da, Alex Bakalian, Anais Haroutunian ve Rita Mahdessian tarafından ise 10 Aralık 2010’da Kaliforniya Eyaleti Bölge İdare Mahkemesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Merkez Bankası ve Ziraat Bankası aleyhinde açılan iki ayrı tazminat davasına temyiz aşamasında ret kararı verildi.

TAZMİNAT VE ARAZİ İSTİYORLARDI

  • ABD mahkemelerinde 9 yıl süren yargı sürecinde davayı açan Ermeni kökenli ABD vatandaşları, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1915 olayları sırasında ailelerinin mal varlıkları ve arazilerine el koyulduğu, hazine ve devlet bankaları lehine haksız kazanç sağlandığını iddia ediyordu. Davalarda, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlali açısından mirasçıların uğradığı zararların tazmini isteniyordu.

MAHKEME: YARGILAMA YAPILAMAZ

Türk bankaları tarafından yapılan savunmada egemen bağışıklık ilkesi temel alındı. Savunmada ABD hukuk sisteminde yer alan 1976 tarihli “Yabancı Egemen Bağışıklıkları Yasası” uyarınca yargılama yapılamayacağı belirtildi. Davacı taraflar ise bu yasanın kamulaştırma ve ticari faaliyetlere dair istisnai hükümlerinin uygulanması gerektiğini, böylelikle yabancı devlet ya da bankaların yargılanabileceğini iddia etti.

  • 9 yılın ardından Türkiye haklı bulundu
  • Kaliforniya Eyaleti Bölge İdare Mahkemesi, 26 Mart 2013’te aldığı kararda, özetle iddianın yargılamaya konu edilemeyecek ve özü itibariyle siyasi bir mesele olduğu sonucuna varmıştı. Türkiye lehindeki bu karar Ermeni diasporasını durdurmadı. Mahkeme, Ermenilerin tarihi iddialarına ilişkin olarak ise herhangi bir incelemeye girmeden dava konusu talepleri oy birliği ile reddetti.

Soykırım yalanını kabul eden ülkeler
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Alman parlamentosu 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarıyı onayladı.
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Kıbrıs Rum yönetimi 1915 olaylarını 1982 yılında soykırım olarak kabul etti.
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Ermeni lobisinin güçlü olduğu Arjantin, 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden ilk ülkeler arasında yer aldı. Arjantin doğumlu Papa Françis de bu yıl soykırım diyerek önemli bir tartışmanın başlamasına neden oldu.
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Rusya 1915 olaylarını 1995 yılında soykırım olarak kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 1915 olaylarının 100. yıldönümünde Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki törenlere katıldı.
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Kanada Parlamentosu Avam Kamarası 23 Nisan 1996 tarihinde aldığı kararda 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına değinerek, her yılın 20-27 Nisan haftasını bir halkın diğer bir halka karşı uyguladığı insanlık dışı davranışı anma haftası olarak kabul edildiğini duyurdu.
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Yunanistan Parlamentosu ise 25 Nisan 1996 tarihinde çıkardığı bir kanunla 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını anma günü ilan etti.
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Lübnan Temsilciler Meclisi 11 Mayıs 2000 tarihinde kabul ettiği kararda Ermeni çevrelerinin iddialarına atıf yapıldı. Kararda, 1915 olayları kınanarak, Ermenilerin talepleriyle dayanışma vurgusu yapıldı.
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Fransa Senatosu 7 Kasım 2000 tarihinde acil görüşme yöntemi ile gündeme getirilerek ele alınan Fransa 1915 yılında Ermenilere karşı soykırım uygulandığını alenen kabul eder ifadesinden oluşan yasayı kabul etti.
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Brezilya'da yasama organının üst kanadı Federal Senato’da 1915 olayları iddialarıyla ilgili karar 2015'te oybirliğiyle alındı. Brezilya’da yaklaşık 40 bin Ermeni yaşıyor.
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Suriye Meclisi, Türkiye ile siyasi ilişkilerinin kötüye gitmesinin ardından Ermeni soykırımı iddialarını tanıdı. Meclis'in aldığı kararda Bu tür felaketlerin tekrar etmemesi için bütün ülkelerin aynı adımı atması çağrısı yapıldı.
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Avusturya
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Belçika
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Bolivya
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Bulgaristan
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Çek Cumhuriyeti
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Ermenistan
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Hollanda
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İsveç
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İsviçre
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İtalya
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Litvanya
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Lüksemburg
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Paraguay
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Polonya
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Slovakya
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Şili
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Uruguay
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Vatikan
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Venezuela
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Soykırım yalanını kabul eden ülkeler
Soykırım yalanını kabul eden ülkeler
1915 olaylarını 'soykırım' kabul olarak kabul eden kanun ilk kez 1965 yılında Uruguay'da kabul edildi. 1965'ten bu yana Uruguay'ı bugün Almanya'nın sözde soykırım olayını tanımasıyla 28 ülke daha takip etti. ABD'de ise 43 eyalette aynı karar çıktı. İşte 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan ülkeler.

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