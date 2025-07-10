Ermenistan: Azerbaycan ile sonuç odaklı diyalog sürecek

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Paşinyan ile Aliyev'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.





Tarafların normalleşme gündemini ele aldığı belirtilen açıklamada, "Normalleşme sürecinde ikili müzakerelerin en etkili format olduğu teyit edilmiş ve sonuç odaklı diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalınmıştır." ifadesi kullanıldı.









Görüşmede sınırların belirlenmesi sürecinin de görüşüldüğü aktarılan açıklamada, bu konuya yönelik çalışmaların sürdürülmesi için iki tarafın da ilgili devlet komisyonlarına talimat verdiği kaydedildi.





Açıklamaya göre, taraflar ayrıca, ikili görüşmelerin ve güven artırıcı önlemlerin sürmesi konusunda mutabık kaldı.











