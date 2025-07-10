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Ermenistan: Azerbaycan ile sonuç odaklı diyalog sürecek

Ermenistan: Azerbaycan ile sonuç odaklı diyalog sürecek

17:0910/07/2025, الخميس
AA
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Nikol Paşinyan - İlham Aliyev
Nikol Paşinyan - İlham Aliyev

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasındaki sonuç odaklı diyaloğun devam edeceğini bildirdi.

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Paşinyan ile Aliyev'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Tarafların normalleşme gündemini ele aldığı belirtilen açıklamada,
"Normalleşme sürecinde ikili müzakerelerin en etkili format olduğu teyit edilmiş ve sonuç odaklı diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalınmıştır."
ifadesi kullanıldı.


Görüşmede sınırların belirlenmesi sürecinin de görüşüldüğü aktarılan açıklamada, bu konuya yönelik çalışmaların sürdürülmesi için iki tarafın da ilgili devlet komisyonlarına talimat verdiği kaydedildi.


Açıklamaya göre, taraflar ayrıca, ikili görüşmelerin ve güven artırıcı önlemlerin sürmesi konusunda mutabık kaldı.




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