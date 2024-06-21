Dünya

Ermenistan 'Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Terör devleti İsrail'in Filistin'de katliam ve işgal politikası devam ederken Ermenistan'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Ermenistan hükümeti, İsrail'in soykırım yaptığı Filistin devletini resmen tanıdığını duyurdu.

11:02 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 11:17 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararının Erdoğan'ın Paşinyan ile görüşmesinden sonra gelmesi dikkat çekti.
Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararının Erdoğan'ın Paşinyan ile görüşmesinden sonra gelmesi dikkat çekti.

Rusya resmi haber ajansı TASS, Ermenistan'ın Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu.


Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin bir açıklama yayınladı.


Bakanlık, Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerini gerçekleştirebilmelerini garanti altına almanın tek yolunun İsrail-Filistin çatışmasına i
ki devletli bir çözüm bulunması
olduğunu savundu.

Açıklamada,
"Ermenistan her zaman çeşitli uluslararası platformlarda Filistin meselesine barışçıl ve kapsamlı bir çözüm bulunmasını savunmuş ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümü için 'iki devlet' ilkesini desteklemiştir. Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerinin gerçekleşmesini sağlamanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz"
denildi.

Açıklamada ayrıca,
"Yukarıdakilere dayanarak ve uluslararası hukuka ve eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Filistin Devletini tanır"
ifadeleri yer aldı.

  • İspanya, İsveç, Norveç ve İrlanda geçtiğimiz ay Filistin'i resmen devlet olarak tanıdıklarını açıklamıştı.

Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinden iki gün sonra gelmesi dikkat çekti.

Erdoğan ile Paşinyan, 18 Haziran'da telefon görüşmesi yapmıştı.

  • İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmede Başbakan Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladığı; Erdoğan'ın da Paşinyan'ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa'nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik ettiği belirtilmiş, iki liderin bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele aldıklarına dikkat çekilmişti.




#Ermenistan
#Filistin
#Devlet
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