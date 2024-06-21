Ermenistan 'Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Rusya resmi haber ajansı TASS, Ermenistan'ın Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin bir açıklama yayınladı.
- İspanya, İsveç, Norveç ve İrlanda geçtiğimiz ay Filistin'i resmen devlet olarak tanıdıklarını açıklamıştı.
Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinden iki gün sonra gelmesi dikkat çekti.
Erdoğan ile Paşinyan, 18 Haziran'da telefon görüşmesi yapmıştı.
- İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmede Başbakan Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladığı; Erdoğan'ın da Paşinyan'ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa'nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik ettiği belirtilmiş, iki liderin bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele aldıklarına dikkat çekilmişti.