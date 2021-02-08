Ermenistan SİHA hezimetinden sonra İHA üretimi için eğitim programı başlattı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını 44 gün içinde geri almıştı. Azerbaycan’ın tarihi zaferinde Türk İHA/SİHA’larının katkısı hala dünya basınında kendine yer bulmaya devam ederken, yaşadıkları hezimetin ardından Ermenistan, İHA teknolojisinde gelişim sağlamak için harekete geçti.

Ermenistan’da faaliyet gösteren İleri Teknoloji İşletmeleri Birliği’nin (UITE) hazırladığı eğitim programı kapsamında, okul çağındaki çocuklar için drone tasarımı ve kullanımı eğitimleri verilmesi için atölyeler kurulması kararlaştırıldı.

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"Teknolojik olarak geri kaldık"

Ülke çapında 65 atölye kurulması hedeflenirken, bu atölyelerde insansız hava araçları üzerine uzmanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

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Atölyelerin, deneyim kazanmaları için farklı yaş gruplarından ve mesleklerden insanlara açık olacağını ifade eden programın yöneticisi Sedrak Vardanyan, “Savaş, teknolojik olarak geri kaldığımızı gösterdi” açıklamasında bulundu.

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