Ermenistan’da 10 muhalif lidere tutuklama

Karabağ’daki anlaşmayı yenilgi olarak gören ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen binlerce Ermeni, başkent Erivan'da parlamento binası önünde eylemler düzenliyor.

Polisin sert karşılık verdiği gösterilere siyasetçiler de katılırken, Euronews'in haberine göre, ülkenin ‘önde gelen 10 muhalif ismi’ protesto gösterilerinde tutuklandı.

OYNAT 00:42 Tarihi hezimete uğrayan Ermenistan'da halk sokaklara döküldü: Çok sayıda gözaltı var Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterileri başladı. Başkent Erivan'da protestocular, hükümet binası önünde etten duvar ördü. Ermenistan medyası çıkan eylemlerde çok sayıda gözaltıların olduğunu duyurdu. BiP'te paylaş

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10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaklar

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, muhalif liderlerin, şiddet içeren kitlesel eylemlerde yaşanan kargaşada rolleri olduğu belirtilerek 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecekleri duyuruldu.

DÜNYA Ermenistan Kelbecer’i boşaltıyor

Parlamentodaki en büyük muhalif parti 'Müreffeh Ermenistan'ın lideri Gagik Tsarukyan da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

"Paşinyan siyasi zulüm yapıyor"

Yaşananlara tepki gösteren muhalefetteki Taşnaktsutyun partisinden Lilit Galstyan, “Bunu bir siyasi zulüm eylemi olarak görüyoruz. Bu hükümetin iktidarda kalmaya ahlaki olarak hakkı yok”" dedi.

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