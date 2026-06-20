Esed mahkûmların organlarını çaldı

Suriye Adalet Bakanlığı, devrik rejim döneminde Tişrin Askeri Hastanesi'nde halka karşı suç işleyen doktor rütbeli subayların sorgu süreçlerine ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde yer alan ifadelere göre, Tişrin Askeri Hastanesi’nde bir tutuklunun karaciğeri zorla alınarak, Esed’e yakınlığıyla bilinen üst düzey rejim yetkililerinden Tıbbi Hizmetler Dairesi Müdürü Tümgeneral Ammar Süleyman’ın himayesindeki bir askere nakledildi. Görüntülerde konuşan ve operasyonun doğrudan sorumlusu olduğunu belirten Doktor Tuğgeneral el-Yakzan Ahmed Hasan, "Tıbbi Hizmetler Dairesi Müdürü Tümgeneral Ammar Süleyman’ın talimatıyla ben, yardımcım Doktor Teysir Salih ve anestezi uzmanı Ali ile birlikte karaciğer naklini gerçekleştirdik" itirafında bulundu. Karaciğeri çalınan tutuklunun operasyonun ardından kısa süre içinde hayatını kaybettiğini ifade eden Hasan, nakil yapılan askerde ise iki gün sonra komplikasyonlar geliştiğini, yeniden ameliyata alınmasına rağmen yaklaşık bir hafta sonra öldüğünü belirtti. Yargılanan bir diğer sanık Doktor Tuğgeneral İbrahim Abbas Yezbek de Ammar Süleyman’ın yalnızca devrik rejim lideri Beşşar Esed ve kardeşi Mahir Esed’den talimat aldığını ifade etti.