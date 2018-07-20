Esed-PKK ‘enerji’ anlaşması

ABD destekli Suriye PKK’sı ile Beşşar Esed rejimi, örgüt işgalindeki iki büyük barajdan sonra petrol kuyularının işletmesinin rejime devri konusunda da anlaştı. Rakka’daki güvenilir yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/PYD/YPG ve rejim, bir aydır yürüttükleri müzakereleri sonuçlandırarak örgütün işgalindeki petrol sahalarının işletme haklarının rejime devredilmesinde uzlaştı. Anlaşmaya göre, rejim, Kanadalı bir şirketin döşeyeceği veya onaracağı borularla kuyulardaki petrolü ve doğalgazı kendi bölgelerine çekecek. Rejim, petrol ve doğalgazdan ürettiği elektriği YPG/PKK’nın işgalindeki alanlara dağıtacak. PKK ise ihtiyacı olan ham petrolü doğrudan kuyulardan almaya devam edecek.

BORU HATTI DÖŞENİYOR

Kanadalı şirketle kontratın ilk aşama için 6 aylığına yapıldığı, boruların döşenmesine ve mevcut boruların onarımına Deyrizor’dan başlandığı öğrenildi. Borular, ülkenin en büyük petrol sahası El Ömer ve Tanak sahalarından başlayarak, petrolü rejim kontrolündeki Teym sahasına akıtacak. Son durak ise rejimin Humus’taki rafinerisi olacak. El Ömer ve Tanak’tan çıkan doğalgaz da PKK işgalindeki Koniko gaz tesisine gelecek, rejim buradan doğalgazı çekecek. Bu kapsamda geçen hafta aralarında Rus uzmanların da bulunduğu bir rejim heyeti El Ömer’i ziyaret etmişti. 16 Temmuz’da da rejim ve PKK, ülkenin en büyük iki barajı olan Tabka ve Tişrin’in işletmesinin rejime devri için uzlaşmıştı. Taraflar bir yıl önce de örgüt işgalindeki Haseke ilinden çıkarılan petrolün gelirini de paylaşma kararı almıştı.

ABD’NİN PETROL BEKÇİSİ

ABD destekli terör örgütü PKK, Suriye’de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70’ini işgal ediyor. Irak sınırındaki Deyrizor ili, Suriye’nin en büyük petrol sahalarına ev sahipliği yapıyor. 11 büyük yatak, nehrin doğusunda yer alıyor. Deyrizor’u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusundaki El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cefre, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.