Esed rejimi Fransız askerlerini sorguladı

Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen Fransız askerleri, Kamışlı kentinde Beşşar Esed rejiminin kontrol noktasında sorgulandı.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'yla faliyet gösteren bir grup Fransız askeri, örgütün işgalindeki Haseke ilinin Kamışlı ilçesi üzerinden Deyrizor'a gitmek istedi.

Ancak 20 askeri araçtan oluşan ve içinde 70 kadar Fransız askerinin bulunduğu konvoy, kendilerine refakat eden teröristlerden ayrıldığı bir anda Kamışlı'da yanlışlıkla Esed rejiminin kontrol noktasına girdi.

Kontrol noktasındakilerin YPG/PKK'lı olmadığını anlayan Fransız askerleri, rejim ordusu tarafından bir süre sorgulandı. Bulundukları yerden ayrılmalarına izin verilmeyen Fransız askerlerine bölgede ne yaptıkları, nereye gittikleri ve ne taşıdıkları soruldu.

YPG/PKK'lıların rejimin kontrol noktasına gelerek Fransız askerleriyle birlikte çalıştıkları bilgisi vermesinin ardından konvoy Kamışlı ilçe merkezine geri döndü.

Esed rejimi ve YPG/PKK, Haseke ilini ve Kamışlı ilçesini birlikte yönetiyor. YPG/PKK, rejime bir miktar vergi verirken, rejim de okullar dışındaki kamu kurumlarını çalıştırmaya devam ediyor. Esed rejimine bağlı memurlar 2011 öncesinde olduğu gibi işlerini sürdürüyor. Haseke'deki bazı işyerlerinin vergileri, YPG ve rejim arasında paylaşılıyor. Haseke'de çok sayıda petrol sahası örgüt ile rejim tarafından birlikte korunurken, çıkarılan petrolün bir kısmını rejim alıyor.

Fransız hareketliliği artıyor

Fransız ordusu, Suriye'nin kuzeyinde, YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede 5 askeri üste varlık gösteriyor.

Fransız Özel Kuvvetlerine mensup 100 civarında asker DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gücü adı altında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüyle iş birliğini sürdürürken Kamışlı'da yaşanan olay bölgedeki Fransız askeri hareketliliğinin yükseldiğine işaret ediyor.

Fransız ordusunun çeşitli birimlerine mensup çok sayıda askerin Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'ın (Kobani) güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Ayn İsa beldesi ve Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikasında terör örgütüne destek amacıyla konuşlandığı biliniyor.

Bu kuvvetler, kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısı üzerinden Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine giriyor.

Yerel kaynaklar, son üç gündür söz konusu unsurların Irak'tan Suriye'ye giriş çıkışlarının arttığına dikkati çekti.