Dünya Esed rejimi İdlibi bayramın ilk gününde bombardımana tuttu
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Esed rejimi İdlib'i bayramın ilk gününde bombardımana tuttu

Esed rejimi İdlib'i bayramın ilk gününde bombardımana tuttu

Suriye’de Esed rejimi Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 yerleşime yoğun hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda bir çocuk yaşamını yitirdi. Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bir 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

Haber Merkezi AA
Hava saldırılarında Deyr Sünbül beldesinde bir çocuk yaşamını yitirdi.
Hava saldırılarında Deyr Sünbül beldesinde bir çocuk yaşamını yitirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 yerleşime yoğun hava saldırıları gerçekleştirirken, saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti.

  • Esed rejimi, sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Erbain, Ihsem, Deyr Sünbül, Han Şeyhun, Termala, Basangül, Şeyh Mustafa, Maarat Harma, Fetira, Nekir ve Habit bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hava saldırılarında Deyr Sünbül beldesinde bir çocuk yaşamını yitirdi.

Kardeşinin cansız bedeninin yanı başında sağ kurtuldu
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Kardeşinin cansız bedeninin yanı başında sağ kurtuldu
Esed İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında sivil bölgeleri hedef aldı. Beyaz Baretliler, yıkılan evin altında kalan iki kardeşten sadece biri sağ kurtulabildi. Kurtarma ekipleri, yaralı çocuğa 'Endişelenme, o uyuyor, uyuyor o' diyerek teskin etmeye çalıştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk, 231 sivil yaşamını yitirdiğini, 659 sivilin yaralandığını belirtti.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

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Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bir 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

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