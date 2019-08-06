Dünya Esed rejimi İdlibte kan dökmeye devam ediyor
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Esed rejimi İdlib'te kan dökmeye devam ediyor

Esed rejimi İdlib'te kan dökmeye devam ediyor

Esed rejimi, İdlib sınırları içindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırılarından 4 sivil yaşamını yitirdi. İç göçle nüfusu 4 milyon olan İdlib'in merkezi, 2015 Mart ayından bu yanan muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Haber Merkezi AA
İdlib'e saldırılar devam ediyor.
İdlib'e saldırılar devam ediyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere hava saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti.

  • Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçeleri, Bıdama beldesi ve Abidin, Babolin, Kefer Sicne ve Habit köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita, Latamine ve Morik ilçelerine kara ve hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün gece geç saatlerde Morik'e düzenlenen hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

  • Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 13'ncü toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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