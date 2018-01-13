Esed rejimi klorla saldırdı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesindeki sivil yerleşimlere klor gazıyla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre, Esed rejimi sabah saatlerinde Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil bölgelerini klor gazı taşıyan 3 adet karadan karaya füzeyle hedef aldı.

OYNAT 00:58 Doğu Gutalı Kerim bebeğe destek büyüyor Suriye'de abluka altındaki Doğu Guta'da Esed rejiminin topçu saldırısında annesiz kalan ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, yaşama tutunmaya çalışıyor. Doğu Gutalılar ise kuşatmanın sembolü haline gelen Kerim bebeğe sol gözlerini kapatarak destek veriyor.

Gazdan etkilenen ve Sivil Savunma ekiplerince tedavi edilmek için hastaneye kaldırılan siviller taburcu oldu.

Esed güçleri bugün Duma ve Haresta ilçeleri ile Merc ve Arbin beldelerine hava ve karadan saldırdı.

REKLAM

Sivil Savunma kaynaklarına göre, Duma ilçesindeki topçu saldırılarında 1'i çocuk 2 sivil hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarına devam eden Sivil Savunma ekipleri, yıkılan binaların enkazından sivilleri kurtarmaya devam ediyor. Yaralananlar ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.