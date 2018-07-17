Dünya Esed varil bombasıyla saldırdı 10 ölü
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Esed varil bombasıyla saldırdı: 10 ölü

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İsrail sınır hattında ilerlemek için muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere saldırıyor. Rejimin sığınmacıların barındığı bir okula düzenlediği varil bombalı saldırıda çoğu çocuk en az 10 sivil öldü.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Rejim ve destekçileri, Ürdün sınırındaki Dera ilinin büyük bölümünü ele geçirdikten sonra İsrail sınır hattına doğru ilerleyişini sürdürüyor. Bu sırada sivil halk üzerinde zulmüne devam ediyor.

  • Rejime ait uçakların, İsrail sınırındaki Kuneytra'nın Ayntine köyündeki bir okula varil bombasıyla saldırması sonucu çoğu çocuk en az 10 sivil hayatını kaybetti.

AA

Dera'nın batısından Kuneytra'ya giden hattaki 3 yerleşim, dün yoğun çatışmaların ardından rejimin eline geçmişti. İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne sınır Kuneytra ilinin büyük bölümünü halihazırda askeri muhalif gruplar kontrol ediyor. Sınırın güneyinde terör örgütü DEAŞ da halen Tasil denilen bölgede varlık gösteriyor.

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