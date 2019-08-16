Dünya Esedin kuzeni Soyadımız canavardı
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Esed'in kuzeni: Soyadımız 'canavar'dı

Esed'in kuzeni: Soyadımız 'canavar'dı

Suriye'de halkını katleden Beşşar Esed'in kuzeni Firas Esed, gerçek soyadlarının 'canavar' anlamına gelen Arapça 'vahş' olduğunu belirtti. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Firas Esed, herkesin hızlıca paylaşmasını şikayetler nedeniyle belgenin silinebileceğini bildirdi. Firas Esed, daha önce de Esed'in en az 500 bin sivili ve kendi ailesinden de Alevi mezhebine bağlı 100 binden fazla Suriyeliyi katlettiğini açıklamıştı.

Haber Merkezi AA
Söz konusu fotoğrafta dedesinin isminin Ali, soyadının ise &quot;vahş&quot; olduğu görüldü.
Söz konusu fotoğrafta dedesinin isminin Ali, soyadının ise "vahş" olduğu görüldü.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in muhalif kuzeni Firas Esed, dedeleri Ali Esed'in soyadını Arapçada "canavar" anlamına gelen "vahş"tan, "aslan" anlamına gelen "esed"e çevirdiğini duyurdu.

  • Beşşar Esed'in amcasının oğlu Firas Esed, sosyal medya hesabından dedeleri Ali Esed'in kimlik fotoğrafını paylaşarak gerçek soyadlarının "esed" değil "vahş" olduğunu açıkladı.

Söz konusu fotoğrafta dedesinin isminin Ali, soyadının ise "vahş" olduğu görüldü.

Arapçada "vahş" canavar, "esed" aslan anlamına geliyor.

Kuzen Esed'in, fotoğrafı "Herkes hızlıca paylaşsın ve kaydetsin. Şikayetler nedeniyle belge silinebilir." notuyla paylaşması dikkati çekti.

Firas Esed, daha önceki sosyal medya paylaşımlarında Beşşar Esed'in en az 500 bin sivili ve kendi ailesinin de mensup olduğu Alevi mezhebinden 100 binden fazla Suriyeliyi öldürdüğünü ifade etmişti.

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