Esed'in kuzeni: Soyadımız 'canavar'dı Esed'in kuzeni: Soyadımız 'canavar'dı Suriye'de halkını katleden Beşşar Esed'in kuzeni Firas Esed, gerçek soyadlarının 'canavar' anlamına gelen Arapça 'vahş' olduğunu belirtti. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Firas Esed, herkesin hızlıca paylaşmasını şikayetler nedeniyle belgenin silinebileceğini bildirdi. Firas Esed, daha önce de Esed'in en az 500 bin sivili ve kendi ailesinden de Alevi mezhebine bağlı 100 binden fazla Suriyeliyi katlettiğini açıklamıştı.

Haber Merkezi 16 Ağustos 2019, 13:47 Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019, 15:49 AA