Esed’le barış olmaz

Suriye geçici hükümetinde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan General Abdulcabbar Ageydi, Suriye’nin geleceğinin Esed rejiminin ortadan kalkmasına bağlı olduğunu söyled. Yeni Şafak’a bölgedeki son durumla ilgili bilgi veren General Ageydi, “Suriye’ye barışın gelmesi için tek seçenek Esed rejminin son bulmasıdır. Suriye ancak Esed gittikten sonra demokratik bir devlet olabilir” dedi.

AFRİN HAMLESİ ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye’nin olası Afrin harekatının bölge barışı için çok önemli bir hamle olacağını belirten Ageydi, “Afrin’de PKK/PYD kaldıkça sıkıntı ve zulüm devam edecektir. Terör örgütü PKK/PYD sadece Türkmen ve Araplara değil, Kürt kardeşlerimize de zulüm ediyor” ifadelerini kullandı.

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HAYAT ARTIK NORMAL

Türkiye’nin, Fırat Kalkanı operasyonu ile bölgedeki halkın sığınacağı güvenli bir liman inşa ettiğini belirten Ageydi şunları söyledi: “Fırat Kalkanı harekatı ile hayat normale döndü. Türkiye ile sivil hayatın normale dönmesi için işbirliği içerisinde çalışıyoruz. İnsanlar artık orada güven içerisinde yaşıyor.”

HESAP SORACAĞIZ

Savaşın tahribatının maddi ve manevi çok büyük olduğunu belirten Ageydi, savaş sonrası oluşturulacak barış ortamı için çok çalıştıklarını ifade etti. Ageydi, “Esed rejimi gittikden sonra adeleti getirmek için ilk iş olarak hapislerdeki masum insanları dışarıya çıkartacağız. Sonra savaş boyunca milleti katleden katilleri yargılamak için adalet heyetleri kuracağız” dedi.