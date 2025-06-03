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Esir takası için hazırlık yapıyoruz

Esir takası için hazırlık yapıyoruz

04:003/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Zelenski.
Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sona erdirmek amacıyla İstanbul'da düzenlenen görüşmelerde, Rusya ile yeni esir takasları konusunda anlaştıklarını söyledi.

Litvanya'daki Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zelenski, "İstanbul'daki görüşmeler sona erdi. Heyetler Türk tarafının aracılığıyla belgeleri değiştirdi. Savaş esirlerinin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz" dedi. Vilnius'taki zirvede yaptığı görüşmelerle ilgili de bilgi veren Zelenski, şöyle konuştu: "Bugün, ortaklarımızla güvenliğimizi daha da artıracak birkaç ortak karar konusunda anlaştık. Yardım etmeye istekli olduğunuz için her birinize teşekkür ederim. Yeni savunma paketleri olacak, Ukrayna silah üretimine, özellikle de insansız hava araçlarına yeni yatırımlar yapılacak. Ukrayna çok daha fazlasını üretebilir."



#Ukrayna
#Esir Takası
#Zelenski
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