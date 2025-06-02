Rusya'ya Web şoku: Ukrayna İHA'ları Rus askeri havaalanlarını vurdu

Rusya'da iki tren yolunda meydana gelen çökme büyük faciaya sebep oldu. Bryansk bölgesinde bir demiryolu köprüsü yolcu dolu tren üzerinden geçerken çöktü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kazada yedi kişinin yaşamını yitirdiğini, 47 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bryansk Valisi Alexander Bogomaz yaptığı açıklamada, yaralıların tedavi altına alındığını, yaralananlar arasında üç çocuk bulunduğunu ve bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti. Rus Demiryolları, kazanın ardından sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Bryansk’taki köprü çökmesinin "ulaşım sistemine yasa dışı müdahale" sonucu meydana geldiğini duyururken, daha sonra bu paylaşım silindi. Rusya’nın Kursk bölgesinde de bir yük treninin geçişi sırasında köprü çöktü. Kursk Valisi Alexander Khinshtein yaptığı açıklamada, "Trenin bir kısmı köprünün altındaki yola düştü. Lokomotif alev aldı ancak yangın hızla söndürüldü. Makinistlerden biri bacağından yaralandı" ifadelerini kullandı.İki kazanın da benzer şekilde meydana gelmesi sabotaj şüphesini gündeme getirdi.