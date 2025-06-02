Rusya'ya Web şoku: Ukrayna İHA'ları Rus askeri havaalanlarını vurdu

Rusya, 2. Dünya Savaşı sonrası askeri havalimanlarına yönelik en büyük hava saldırısıyla sarsıldı. Ukrayna gizli servisinin "Web" adını verdiği operasyonla, stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan dört hava üssü kamikaze İHA'larla vuruldu. Saldırıda 40'tan fazla uçak kullanılamaz hale geldi, Ukrayna tarafı Rusya'nın zararının 7 milyar dolar olduğunu duyurdu.
Üçüncü yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes görüşmelerine ilişkin adımlar atılırken, cephede ise iki taraf birbirlerine karşı son ayların en yıoğun saldırılarını düzenliyor. Son olarak Ukrayna Gizli Servisi (SBU) son derece gizli bir operasyonla Rus hava üslerini hedef aldı. Ukrayna, insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya’nın Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerindeki askeri havaalanlarına saldırı düzenledi. Ukraynalı kaynaklar, rus hava gücüne son yılların en büyük darbesini indirdiği operasyona "Web" ismi verildiğini açıkladı.
KAMYONLARLA İÇERİ SIZDILAR
SBU'dan yapılan açıklamada "Web" olarak adlandırdıkları operasyonun 18 aydan fazla bir sürede planlandığı aktarıldı. Rus askeri havaalanlarına yönelik operasyonu bizzat Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin emriyle yapıldığı ve SBU Başkanı Vasil Maliuk’un yönettiği kaydedildi. Kaynaklara göre Ukrayna ihaları, Rus topraklarına kamyonlar içinde sokuldu. Saldırı noktalarına gelindiğinde uzaktan kumandayla kamyonların çatılarının açıldığı ve kamikaze ihaların hedeflerini vurduğu sosyal medyada yayınlanan görüntülerde tespit edildi. Saldırıya katılan tüm Ukrayna’lı görevlilerin güvenli bir şekilde ülkelerine geri döndüğünü bildirildi. Zelenski, saldırılarla ilgili "En uzun menzilli operasyonumuz" açıklamasını yaptı.
%34'Ü VURULDU 40’TAN FAZLA UÇAK YOK OLDU
Ukrayna kaynaklı sosyal medya hesaplarından, saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, Rus havalimanlarındaki uçakların tamamen korumasız olduğu görüldü. Saldırılarda A-50 erken uyarı uçakları, Tu-95 ve Tu-22M3 stratejik bombardıman uçakları dahil 40’tan fazla Rus uçağının hasar aldığı görüldü. Ukrayna’nın saldırıda kullandığı tek bir İHA’nın maliyeti 300–600 dolar arasında olduğu belirtiliyor. Buna karşılık ise modernize edilmiş bir Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının değeri 100 milyon doları aşıyor. SBU, saldırılarda, stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünün vurulduğunu öne sürdü. Açıklamada, saldırılarla Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiğinin tahmin edildiği belirtildi.
RUSYA: BİRKAÇ UÇAK ALEV ALDI
Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında ise "Murmansk ve İrkutsk bölgelerinde, havaalanlarına yakın bir bölgeden FPV İHA'larının fırlatılması neticesinde birkaç uçak alev aldı" denildi. Saldırılar neticesinde çıkan alevlerin söndürüldüğü ve hayatını kaybeden personel olmadığı aktarılan açıklamada, Ukrayna tarafının açıklamalarının aksine "terör" saldırılarına katılan bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Olay sonrası Murmansk Bölge Valisi Andrey Çibis, sosyal medyada saldırılarla ilgili fotoğraf ve görüntü paylaşılmamasını istedi.
HAVA KUVVETLERİNİN BEL KEMİĞİ
Ukrayna saldırısında vurulan Tu-95MS “Bear-H” stratejik bombardıman uçakları nükleer başlıklı füze taşıma kabiliyetleriyle biliniyor. 1950’lerde tasarlanan söz konusu uçak hâlâ aktif görevde. Tu-95MS, Rusya’nın stratejik hava gücünün bel kemiği olmayı sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarda da bu uçakları kullanıyor.
Çifte sabotaj şüphesi
- Rusya'da iki tren yolunda meydana gelen çökme büyük faciaya sebep oldu. Bryansk bölgesinde bir demiryolu köprüsü yolcu dolu tren üzerinden geçerken çöktü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kazada yedi kişinin yaşamını yitirdiğini, 47 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bryansk Valisi Alexander Bogomaz yaptığı açıklamada, yaralıların tedavi altına alındığını, yaralananlar arasında üç çocuk bulunduğunu ve bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti. Rus Demiryolları, kazanın ardından sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Bryansk’taki köprü çökmesinin "ulaşım sistemine yasa dışı müdahale" sonucu meydana geldiğini duyururken, daha sonra bu paylaşım silindi. Rusya’nın Kursk bölgesinde de bir yük treninin geçişi sırasında köprü çöktü. Kursk Valisi Alexander Khinshtein yaptığı açıklamada, "Trenin bir kısmı köprünün altındaki yola düştü. Lokomotif alev aldı ancak yangın hızla söndürüldü. Makinistlerden biri bacağından yaralandı" ifadelerini kullandı.İki kazanın da benzer şekilde meydana gelmesi sabotaj şüphesini gündeme getirdi.