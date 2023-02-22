Eski ABD Başkanı Trump: 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz

Putin’in Federal Meclis üyelerine yönelik konuşmasında, ülkenin içinde bulunduğu durum ile gelecekle ilgili siyasi ve ekonomik değerlendirmelerini paylaştı. Rusya Devlet Başkanı’nın konuşması, ulusa sesleniş konuşması olarak da yorumlandı ve ülkede televizyonlardan canlı yayınlandı. "Savaşı Batı başlattı. Biz savaşı durdurmak için güç kullanıyoruz" diyen Putin, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söyledi.