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Donald Trump (Arşiv)
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dam bir video yayınlayarak dünyanın 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduğunu söyledi.
Trump yaptığı paylaşımda 2013-2014'te hükümet değişikliğiyle sonuçlanan Ukrayna'daki ayaklanmanın ABD Dışişleri tarafından desteklendiğini açıklayarak Ukrayna'nın ABD tarafından NATO'ya doğru itildiğini belirtti.
Ukrayna lideri Zelenskiy geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Çin, Rusya’dan yana taraf alırsa bu Dünya savaşı olacak ve Çin’in bunun farkında olduğunu düşünüyorum” dedi.