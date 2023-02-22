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Dünya

Eski ABD Başkanı Trump: 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda dünyanın 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduğunu söyledi.

Muhammed Furkan Uğurlu
Muhammed Furkan Uğurlu
01:47 . 22/02/2023 Çarşamba
Diğer
Donald Trump (Arşiv)

Donald Trump (Arşiv)

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dam bir video yayınlayarak dünyanın 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduğunu söyledi.

Ukrayna'daki ayaklanma ABD destekli

Trump yaptığı paylaşımda 2013-2014'te hükümet değişikliğiyle sonuçlanan Ukrayna'daki ayaklanmanın ABD Dışişleri tarafından desteklendiğini açıklayarak Ukrayna'nın ABD tarafından NATO'ya doğru itildiğini belirtti.


Zelenskiy Dünya Savaşı'nın sinyalini vermişti

Ukrayna lideri Zelenskiy geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Çin, Rusya’dan yana taraf alırsa bu Dünya savaşı olacak ve Çin’in bunun farkında olduğunu düşünüyorum” dedi.


#Trump
#ABD
#Ukrayna
#3. Dünya Savaşı
1 saat önce
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Eski ABD Başkanı Trump: 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz
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