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Dünya Eski ABD Başkanı Trump Twittera dönmeyecek
AMERİKA

Eski ABD Başkanı Trump Twitter'a dönmeyecek

Twitter'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendiren eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan "Truth" adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Eski ABD Başkanı Trump Twittera dönmeyecek
Donald Trump

Eski ABD Başkanı Donald Trump, iş adamı Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık bir bedelle Twitter'ı satın alacağının açıklanmasının ardından kendisiyle ilgili kamuoyunun merak ettiği soruyu yanıtladı.

"TRUTH PLATFORMUNDA KALACAĞIM"

  • Fox News kanalına konuşan Trump, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından temelli kapatılan Twitter hesabıyla ilgili, "Twitter'a dönmeyeceğim, Truth platformunda kalacağım. Umarım Elon Twitter'ı satın alır çünkü o Twitter'ı geliştirecektir, o iyi bir adam, ancak ben Truth'ta kalacağım." ifadelerini kullandı.

Musk'ın Twitter'ı satın alma niyetini açıkladığı günden bu yana özellikle Cumhuriyetçi çevrelerde satın alma gerçekleşirse Trump'ın Twitter'a dönebileceğine ilişkin beklentiler ortaya çıkmıştı.

  • Trump'ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu.

Twitter Yönetim Kurulu, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı
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Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı
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