Eski ABD Başkanı Trump Twitter'a dönmeyecek Twitter'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendiren eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan "Truth" adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıkladı.

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