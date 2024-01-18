|
Dünya

Eski Devlet Başkanı ile ilgili şok karar: ABD ülkeye girişini yasakladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "yolsuzlukla" suçlanan eski Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin, görev süresi sona erdikten üç gün sonra ABD'ye girişini yasakladı.

10:31 - 18/01/2024 Perşembe
Diğer
Alejandro Giammattei
Alejandro Giammattei

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin eleştirilerinin odağında olan Giammattei'ye ilişkin sürpriz bir karar aldı.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Giammattei'nin Guatemala Devlet Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca kamu görevlerini ifa etmesi karşılığında rüşvet kabul ettiğini, hukukun üstünlüğüne ve hükümetin şeffaflığına zarar veren eylemlere giriştiğine dair güvenilir bilgilere sahip." dedi.





Giammattei'nin ABD'ye girişinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, ABD'nin, Guatemala'da ve Batı Yarım Küre'de şeffaflığı ve yönetişimi güçlendirme kararlılığını sürdürdüğü ve bunu baltalayanların hesap vermesini teşvik etmek için bütün araçları kullanacağı vurgulandı.



Görev süresinin önemli kısmında adı sık sık yolsuzluk iddialarına karışan Giammattei'ye yönelik soruşturmalar ilerlemedi.


ABD, ülkenin demokrasisini baltalamakla suçlanan yüzlerce Guatemalalı yetkiliye ve vatandaşa yaptırım uyguladı.


Ülkede devlet başkanlığı seçimini 20 Ağustos 2023'te yapılan ikinci turda kazanan Bernardo Arevalo ancak 14 Ocak'ta Kongre'de yemin edebilmiş, Giammattei de görevinden ayrılmıştı.






#ABD
#Guatemala
#yolsuzluk
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasa maddeleri 1'den 80'e maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, taşerona kadro...