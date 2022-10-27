Eski Rusya Devlet Başkanı: ABD Ukrayna'yı pazarlık kozu olarak kullanıyor

Aktif olarak, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dmitry Medvedev, Telegram'da her iki ABD siyasi partisinin temsilcilerinin başarısızlıklarını ve zaferlerini Ukrayna'daki olaylarla açıkladığını söyledi.

ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatı Rus ve Ukrayna halkının canıyla ödendiğini çünkü savaşın devam etmesi daha fazla ölüm anlamına geldiğini ve silah teslimatları devam ettiği sürece savaşın durmayacağını söyledi.

Medvedev, "Ukraynalılar bitmek bilmeyen Amerikan silahları arzının ve eğitmenlerin ve paralı askerlerin 'emeklerinin' bedelini hayatlarıyla ödüyorlar. Bir 'kirli bomba' kullanılması durumunda bunun bedelini ödemeye hazırlar" dedi.

Ukraynalıların unutulacağını söyledi

"Halkımız da acı çekiyor. Ama tek fark, halkımızın intikamı alınacak. Hem savaş alanında, hem de savaş alanlarından uzak ülkelerde. Başka şekillerde veya savunulamaz davalar çerçevesinde değil. Ama kimse Ukraynalıları hatırlamayacak. Amerikan düzeni için asıl mesele başka bir şey. Temsilciler Meclisi ve Senato'yu kimin kontrol edeceği. Bu nedenle, savaş 'muzaffer sona' kadar. Daha doğrusu sadece sona. Ukrayna'nın sonu" dedi.

REKLAM

DÜNYA AB: Ukrayna'nın yeniden inşası için dünya zaman kaybetmemeli

DÜNYA Zelenskiy'den 'sabırlı olun' çağrısı: Ukrayna topraklarını adım adım özgürleştiriyoruz