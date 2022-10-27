Dünya Eski Rusya Devlet Başkanı ABD Ukraynayı pazarlık kozu olarak kullanıyor
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Eski Rusya Devlet Başkanı: ABD Ukrayna'yı pazarlık kozu olarak kullanıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Ukraynalıların ABD silahlarının bedelini canlarıyla ödediklerini söyledi. Rusya'nın eski cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukraynalıların hayatlarını pazarlık kozu olarak kullandığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
​Eski Rusya Devlet Başkanı: ABD Ukraynayı pazarlık kozu olarak kullanıyor
Dmitry Medvedev.

Aktif olarak, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dmitry Medvedev, Telegram'da her iki ABD siyasi partisinin temsilcilerinin başarısızlıklarını ve zaferlerini Ukrayna'daki olaylarla açıkladığını söyledi.

ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatı Rus ve Ukrayna halkının canıyla ödendiğini çünkü savaşın devam etmesi daha fazla ölüm anlamına geldiğini ve silah teslimatları devam ettiği sürece savaşın durmayacağını söyledi.

Medvedev, "Ukraynalılar bitmek bilmeyen Amerikan silahları arzının ve eğitmenlerin ve paralı askerlerin 'emeklerinin' bedelini hayatlarıyla ödüyorlar. Bir 'kirli bomba' kullanılması durumunda bunun bedelini ödemeye hazırlar" dedi.

Ukraynalıların unutulacağını söyledi

"Halkımız da acı çekiyor. Ama tek fark, halkımızın intikamı alınacak. Hem savaş alanında, hem de savaş alanlarından uzak ülkelerde. Başka şekillerde veya savunulamaz davalar çerçevesinde değil. Ama kimse Ukraynalıları hatırlamayacak. Amerikan düzeni için asıl mesele başka bir şey. Temsilciler Meclisi ve Senato'yu kimin kontrol edeceği. Bu nedenle, savaş 'muzaffer sona' kadar. Daha doğrusu sadece sona. Ukrayna'nın sonu" dedi.

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