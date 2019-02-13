Dünya Esrar için girdiği evde kaplanla karşılaştı
AMERİKA

Esrar için girdiği evde kaplanla karşılaştı

ABD'nin Houston kentinde, esrar içmek için terk edilmiş bir eve giren bir kişi, evde bakımsız kalmış bir kaplanla karşılaştı.

Haber Merkezi Diğer
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Houston polisi, söz konusu kişi evde gördüklerini ihbar etmek için kendilerini arayınca, başta halüsinasyon gördüğünü düşündüklerini açıkladı.

Ancak eve gidildiğinde, gerçekten evin garajındaki derme çatma bir kafesin içinde büyük bir kaplanla karşılaştılar.

Hayvanın yakınlarında birkaç paket et bulunduğu, ancak bunun dışında evde yaşayan biri olduğuna dair bir işaretle karşılaşılmadığı belirtildi.

Polis memurları, yerel medyaya yaptıkları açıklamada kaplanın nasıl bu eve geldiğini araştıracaklarını söyledi.

Kaplanı gören "endişeli vatandaşın" evde yaşamadığı ve sadece "esrar içmek için" eve girmeye çalıştığı belirtildi.

Houston Polisi'nden Jason Alderete "Uyuşturucunun etkisi altında olup olmadığını ve gerçekten bir kaplan görüp görmediğini öğrenmek için bu kişiyi sorguladık." dedi.

Kaplanın bulunduğu derme çatma kafesin kapısını ise sadece bir tornavidayla, naylon bir ipin tuttuğu açıklandı.

Daha sonra uzman görevliler, kaplanı uyuşturduktan sonra, Teksas eyaletindeki bir hayvan sığınağına götürdü.

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