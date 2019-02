Esrar için girdiği evde kaplanla karşılaştı

Houston polisi, söz konusu kişi evde gördüklerini ihbar etmek için kendilerini arayınca, başta halüsinasyon gördüğünü düşündüklerini açıkladı.

Ancak eve gidildiğinde, gerçekten evin garajındaki derme çatma bir kafesin içinde büyük bir kaplanla karşılaştılar.

Hayvanın yakınlarında birkaç paket et bulunduğu, ancak bunun dışında evde yaşayan biri olduğuna dair bir işaretle karşılaşılmadığı belirtildi.

Polis memurları, yerel medyaya yaptıkları açıklamada kaplanın nasıl bu eve geldiğini araştıracaklarını söyledi.

Right now we’re outside of @BARCHouston waiting for the tiger to be transported to an undisclosed animal sanctuary which will hopefully be the tiger’s forever home. They’re not telling us exactly where it’s heading because of the ongoing investigation. #khou11 #htownrush pic.twitter.com/MO9KIqBZoc — Janel Forte (@JanelKHOU) 12 Şubat 2019

Kaplanı gören "endişeli vatandaşın" evde yaşamadığı ve sadece "esrar içmek için" eve girmeye çalıştığı belirtildi.

Houston Polisi'nden Jason Alderete "Uyuşturucunun etkisi altında olup olmadığını ve gerçekten bir kaplan görüp görmediğini öğrenmek için bu kişiyi sorguladık." dedi.

Kaplanın bulunduğu derme çatma kafesin kapısını ise sadece bir tornavidayla, naylon bir ipin tuttuğu açıklandı.

Daha sonra uzman görevliler, kaplanı uyuşturduktan sonra, Teksas eyaletindeki bir hayvan sığınağına götürdü.

REKLAM

HAYAT İnsan yiyen dişi kaplan öldürüldü