Dünya Estonyadan Rusyaya protesto
AVRUPA

Estonya'dan Rusya'ya protesto

Estonya, bir Rus helikopteri tarafından hava sahasının ihlal edilmesini protesto etmek için dün Rus Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

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Haber Merkezi AA
Estonyadan Rusyaya protesto
Estonya'dan hava sahasını ihlali ettiği gerekçesiyle Rusya'ya protesto

Rus MI-8 tipi helikopterin 18 Haziran'da Estonya hava sahasına iki dakika izinsiz girdiği yönündeki iddia gerginliğe neden oldu.

İhlal üzerine Rus Büyükelçi, Bakanlığa çağrılarak protesto edildi.

Estonya ordusundan yapılan açıklamaya göre, olay Rusya'nın Pskov kentine yakın güney Koidula bölgesinde meydana geldi.

Ordu, Rus uçaklarının hava sahası ihlalinin bu yıl ikinci kez yaşandığını bildirdi.

Rusya'nın Danimarka Büyükelçisi de bir Rus askeri gemisinin Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası açıklarında ülkenin kara sularını iki kez ihlal etmesi üzerine 17 Haziran'da Danimarka Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sokağa çıkan vatandaşlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üçüncü gününde de protesto etti. Tiflis'te akşam saatlerinde binlerce kişi, parlamento önünde toplanarak Ukrayna ile dayanışma için gösteri düzenledi. Şota Rustavli Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını durdurmasını talep etti.


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