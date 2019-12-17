Dünya Etiyopya Başbakan Yardımcısı Mevcut mülteci müdahale sistemi tahammül edilemez
AFRİKA

Etiyopya Başbakan Yardımcısı: Mevcut mülteci müdahale sistemi tahammül edilemez

Etiyopya Başbakan Yardımcısı Mekonnen, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Birinci Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu. Forumun dünya üzerinde 70 milyondan fazla insanın zorla yerinden olduğu ve bunların 25 milyonunun mülteci konumunda bulunduğu bir zamanda yapıldığına işaret eden Mekonnen, mülteci krizlerine yol açan çatışma gibi ana faktörlere yönelik çözümlerin halen üretilemediğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Mülteci krizi, iklimsel değişim, doğal afetler, eşitsizlik ve yoksulluktaki artışın da ana sebeplerden biri olarak görülüyor.
Mülteci krizi, iklimsel değişim, doğal afetler, eşitsizlik ve yoksulluktaki artışın da ana sebeplerden biri olarak görülüyor.

Etiyopya Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen, dünyadaki mülteci krizinin ağır şartlarına sadece bazı ülkelerin katlandığına vurgu yaparak, “Birkaç bağışçı ve ev sahibi ülke üzerine dayalı mevcut küresel mülteci müdahale sistemi tahammül edilemez” dedi.

  • Yerinden olmanın alışılmışın dışında farklı saiklerle de gerçekleştiğini hatırlatan Mekonnen, iklimsel değişim, doğal afetler, eşitsizlik ve yoksulluktaki artışın da ana sebeplerden biri olduğunu dile getirdi.

Etiyopya'da insani kriz yaşanıyor
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Etiyopya'da insani kriz yaşanıyor
Etiyopya'nın bazı eyaletlerinde yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle büyük bir insani kriz yaşanıyor. Kuraklığın vurduğu bölgelerde gıda yardımına ihtiyaç duyan insanların sayısının 5,6 milyondan 7,7 milyona çıktığı açıklandı.

Mültecilere yardım eli uzatanların sayısının azaldığını ifade eden Mekonnen, “Birkaç bağışçı ve ev sahibi ülke üzerine dayalı mevcut küresel mülteci müdahale sistemi tahammül edilemez” diye konuştu.

Ülkesine mültecilere açık kapı politikası uyguladığını hatırlatan Başbakan Yardımcısı, “Mülteci meselesi için gelin el ele verelim” çağrısı yaptı.

Mekonnen ayrıca, Etiyopya’nın mültecilere ve ona sahip çıkan ev sahibi topluluklara iş ve meslek eğitimi sağlayacağı sözünü verdi.

BM verilerine göre, Etiyopya’da komşu ülkelerden gelen yaklaşık 900 bin mülteci bulunuyor.

2 binden fazla delege katılıyor

Dünyanın çeşitli yerlerinde savaş, şiddet ve zulüm sebebiyle yerlerinden edilmiş insanlarının sorunlarının ele alınacağı ve Türkiye'nin eş başkanlığını yapacağı Birinci Küresel Mülteci Forumu yarın sona erecek.

  • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre'nin ev sahipliğinde 17-18 Aralık'ta düzenlenen foruma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine eş başkan olarak katılıyor.

Mültecilere yönelik tarihte ilk kez düzenlenen foruma farklı ülkelerden mülteciler, hükümet ve devlet başkanları, uluslararası kurumlar, kalkınma örgütleri, iş dünyasından liderler, sivil toplum ve insani yardım kuruluşu temsilcilerinden oluşan 2 binden fazla delege katılıyor.

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