Etiyopya'da binlerce kişi Batı müdahalesini protesto etti

Çad'da 50 kişinin öldüğü gösterilerde protestocular araçları yakıyor

Çad hükümeti, demokratik yönetim taraftarlarının gösterilerinin şiddete dönüşmesi sonucu 50 kişinin öldüğünü, 300 kişinin yaralandığını bildirdi.



Çad geçiş hükümeti başbakanı Salih Kibzabu, basına yaptığı açıklamada, hükümetin 'silahlı ayaklanma' olarak nitelediği olaylarda ilk tespitlere göre, yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 civarında da yaralı olduğunu belirtti.



Aktivistler ve insan hakları grupları da yüzlerce silahsız ve barışçıl göstericinin, demokratik yönetime daha hızlı geçiş talebiyle sokaklara döküldüğünü, güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesi sonucu can kayıpları yaşandığını dile getiriyor.