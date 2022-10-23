Dünya Etiyopyada binlerce kişi Batı müdahalesini protesto etti
AFRİKA

Etiyopya'da binlerce kişi Batı müdahalesini protesto etti

Başkent Addis Ababa başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde toplanan binlerce kişi, Etiyopya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermediklerini ileri sürdükleri Batılı ülkelere tepki gösterdi. Fana televizyonunun paylaştığı görüntülerde, hükümet yanlısı pankartlar taşıyan göstericiler, üzerlerinde "Daha Fazla Vekalet Savaşına Hayır", "Egemenliğimize Saygı Göster" yazılı dövizlerle yürüdü.

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Haber Merkezi Diğer
Etiyopyada binlerce kişi Batı müdahalesini protesto etti
Etiyopya'da binlerce kişi eylem yaptı

Başkent Addis Ababa başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde toplanan binlerce kişi, Etiyopya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermediklerini ileri sürdükleri Batılı ülkelere tepki gösterdi.

Fana televizyonunun paylaştığı görüntülerde, hükümet yanlısı pankartlar taşıyan göstericiler, üzerlerinde "Daha Fazla Vekalet Savaşına Hayır", "Egemenliğimize Saygı Göster" yazılı dövizlerle yürüdü.

Dünden bu yana devam eden gösterilerde Rusya bayraklarının da açılması dikkati çekerken, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) cesaretlendirdiği ileri sürülen Batılı devletler telin edildi.

Addis Ababa hükümeti yaklaşık 2 yıldır süren iç savaşın yol açtığı insani krizden ötürü Batılı ülkelerin baskısıyla karşı karşıya.

TPLF ve hükümetin Afrika Birliği öncülüğünde 24 Ekim'de barış müzakerelerine başlaması planlanıyor.

Müzakerelerde, eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın ara bulucu olacağı duyuruldu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

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