Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi

Etiyopya Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Amhara'da yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminin bastırıldığını söyledi.
Dün Türkiye saatiyle 19.00 sularında başlayan darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 5 saat geçtikten sonra ülkedeki tüm internet bağlantısı kesilerek, kablolu ve mobil internete erişim kapatıldı.
- Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin idari yapısı, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi 2 farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor.
Oromo ve Amhara halkı, ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'lik kısmını ise Amharalar oluşturuyor.
Son dönemde etnik milliyetçiliğin ve etnik çatışmaların artış gösterdiği ülkenin farklı eyaletlerinde çok sayıda silahlı milis grup bulunuyor.
Darbe girişimi engellendi
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Amhara'daki yerel hükümete darbe girişiminin kontrol altına alındığını, ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.