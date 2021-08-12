Dünya Etiyopyadaki 11 FETÖ okulunu Türkiye devraldı
AFRİKA

Etiyopya’daki 11 FETÖ okulunu Türkiye devraldı

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’daki 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü 11 FETÖ okulu, yerel mahkemelerin kararıyla Türkiye’ye devredildi.

Haber Merkezi İHA
Etiyopya’daki 11 FETÖ okulunu Türkiye devraldı
Addis Ababa’daki 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü 11 FETÖ okulu Türkiye’ye devredildi.

Etiyopya halkı ve hükümeti, 15 Temmuz kalkışması sonrasında Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü destek verdi. Aynı zamanda Türk firmalarının en fazla yatırım yaptığı Afrika ülkesi olarak gündeme gelen Etiyopya’da, Türk yatırımlarının hacmi ise 2.5 milyar doları aştı.

FETÖ'nün Etiyopya'daki 11 okulu Türkiye'ye devredildi.
İHA
FETÖ'nün Etiyopya'daki 11 okulu Türkiye'ye devredildi.

Ülkede bulunan FETÖ irtibatlı okulların Türkiye’ye devri konusuna baştan itibaren sıcak bakan Etiyopya yönetimi, söz konusu okulları Cumhurbaşkanının 2019’daki devir kararını imzalamasına rağmen, yereldeki okul isimlerini ve sahipliğini sık sık değiştirmesi ve eyaletler düzeyindeki mahkeme süreçleri nedeniyle gecikti.

FETÖ'nün Etiyopya'daki 11 okulu Türkiye'ye devredildi.
İHA
FETÖ'nün Etiyopya'daki 11 okulu Türkiye'ye devredildi.

FETÖ’nün Alman vatandaşlarına devir taktikleri başarısız oldu

Özellikle okulların Alman vatandaşı Türklere devrederek konuyu diplomatik krize çevirmeye çalışan FETÖ’cüler, hükümet üzerinde siyasi baskı kurmaya çalıştı. FETÖ’nün taktikleri mahkemenin açık kararları ve öğrenci velilerinin Türkiye yanlısı duruşu karşısında başarısız oldu. Bizzat okul aile birlikleri mahkeme sürecinde mevcut okul yönetimine karşı ve Türkiye lehine açık tavır alarak devrin sağlanmasında önemli rol oynaması dikkat çekti.

FETÖ'nün Etiyopya'daki 11 okulu Türkiye'ye devredildi.
İHA
FETÖ'nün Etiyopya'daki 11 okulu Türkiye'ye devredildi.

FETÖ’nün eğitim alanındaki varlığı tamamen sonlandı

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya’nın doğusundaki tarihi Harar şehrinde FETÖ’ye ait “Rainbow Derneği”nin kurduğu ve içerisinde anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde eğitimin verildiği okulu iki yıl önce devralmıştı. Şimdi ise ülkede geriye kalan 4 farklı kampüsteki 11 okulu da bünyesine dahil etti. Böylelikle ülkedeki FETÖ’nün okul ve eğitim alanındaki varlığı tamamen bitti.

FETÖ'nün Etiyopya'daki 11 okulu Türkiye'ye devredildi.
İHA
FETÖ'nün Etiyopya'daki 11 okulu Türkiye'ye devredildi.

Devralınan okulların altyapı eksiklikleri ve eğitim kadrosunun kısa sürede yenilenerek, 2021 yılının Eylül ayında eğitim ve öğretime eksiksiz başlaması hedefleniyor.

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