​Etiyopya’daki FETÖ okulları Maarif’in

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait, 2 bin öğrencinin devam ettiği 11 okul, mahkeme kararıyla fiilen Türkiye Maarif Vakfına devredildi. Etiyopya halkı ve hükümeti, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü destek verdi. Etiyopya yönetimi okulların Türkiye’ye devri konusuna baştan itibaren sıcak bakarken, devir, Cumhurbaşkanı’nın 2019’daki devir kararını imzalamasına rağmen FETÖ’nün okul isimlerini ve sahipliğini sık sık değiştirmesi ve eyaletler düzeyindeki mahkeme süreçleri nedeniyle gecikti. FETÖ’nün taktikleri, mahkemenin açık kararları ve öğrenci velilerinin Türkiye yanlısı duruşu karşısında başarısız oldu. Vakıf, Etiyopya’nın doğusundaki tarihi Harar şehrinde FETÖ’ye ait Rainbow Derneğinin kurduğu ve içerisinde anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde eğitimin verildiği okulu 2 yıl önce devraldı.

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