​Etiyopya’daki FETÖ okulları Maarif’in

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait, 2 bin öğrencinin devam ettiği 11 okul, mahkeme kararıyla fiilen Türkiye Maarif Vakfına devredildi. Etiyopya halkı ve hükümeti, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü destek verdi. Etiyopya yönetimi okulların Türkiye’ye devri konusuna baştan itibaren sıcak bakarken, devir, Cumhurbaşkanı’nın 2019’daki devir kararını imzalamasına rağmen FETÖ’nün okul isimlerini ve sahipliğini sık sık değiştirmesi ve eyaletler düzeyindeki mahkeme süreçleri nedeniyle gecikti. FETÖ’nün taktikleri, mahkemenin açık kararları ve öğrenci velilerinin Türkiye yanlısı duruşu karşısında başarısız oldu. Vakıf, Etiyopya’nın doğusundaki tarihi Harar şehrinde FETÖ’ye ait Rainbow Derneğinin kurduğu ve içerisinde anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde eğitimin verildiği okulu 2 yıl önce devraldı.
25 AFRİKA ÜLKESİNDE EĞİTİM VERİLİYOR
- Ülkede geriye kalan 4 farklı kampüsteki 2 bin öğrencinin devam ettiği 11 okul önceki gün vakıf bünyesine dahil edildi. Böylece ülkedeki FETÖ’nün okul ve eğitim alanındaki varlığı sonlandı. Okulların devredilmesinde, Maarif Vakfınca işletilen okulların sürdürdüğü başarılı eğitim süreçleri rol alırken, başta Addis Ababa Büyükelçiliği olmak üzere Türkiye’nin resmi yetkilileri ile Maarif Vakfının yerel yöneticilerinin öğrenci velileri ve Etiyopya makamlarıyla kurdukları yakın ilişkilerin etkili olduğu belirtildi. Maarif Vakfı, devralınan okulların altyapı eksiklikleri ve eğitim kadrosunu kısa sürede yenileyerek Eylül 2021’de eğitim ve öğretime başlamayı hedefliyor. Vakfın Etiyopya ile 25 Afrika ülkesinde eğitim faaliyetleri bulunuyor.