Dünya Etiyopyadaki FETÖ okulları Türkiyeye devredildi
AFRİKA

Etiyopya’daki FETÖ okulları Türkiye’ye devredildi

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya’nın Harar şehrindeki FETÖ’ye ait okullarını devraldı. Yaklaşık 8 dönümlük bir arazi üzerine kurulu kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin verildiği binaların yanı sıra henüz faaliyete geçmemiş bir de hastane binası bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Heyet, örgütün Harar şehrinde &quot;Rainbow Derneği&quot; adıyla kurduğu kampüsü teslim aldı.
Heyet, örgütün Harar şehrinde "Rainbow Derneği" adıyla kurduğu kampüsü teslim aldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Etiyopya’nın doğusundaki tarihi Harar şehrinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait okulları devraldı. TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli, TMV Etiyopya Direktörü Levent Şahin ve TMV Afrika Bölge Koordinatörlüğü Uzman Yardımcısı Bilal Yıldırım’dan oluşan heyet, örgütün Harar şehrinde "Rainbow Derneği" adıyla kurduğu ve içerisinde anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde eğitimin verildiği kampüsü teslim aldı.

TESLİMDEN ÖNCE OKULU TERK ETTİLER

Etiyopya Sivil Toplum Kuruluşları Ajansının himayesinde bulunan ve terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle TMV’ye devrine karar verilen okullara çok sayıda mahalli ve federal yetkilinin nezaretinde girildi. Halka okulun satılacağı, çalışanlara da işten çıkarılacakları şeklinde bilgilendirme yapan FETÖ’cü yöneticilerin, teslimden önce okulları terk ettiği anlaşıldı.

2 YILLIK ÇALIŞMA SONUCUNDA ALINDI

TMV heyeti, halk temsilcileri ve çalışanlarla biraraya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı. Yaklaşık 8 dönümlük bir arazi üzerine kurulu kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin verildiği binaların yanı sıra henüz faaliyete geçmemiş bir de hastane binası bulunuyor. TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Demirli, yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın sonucunda bu okulları almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etiyopya’da ilk teslim alınan okulların Harar’daki okullar olduğunu ifade eden Demirli, diğer şehirlerdeki okulların teslimine ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı.

ARTIK KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK

Vakfın 33 ülkede, 272 okulu, Afrika’da ise 20 ülkede 127 okulu bulunduğunu dile getiren Demirli, Etiyopya’nın Türkiye için büyük önem arz ettiğini, bu nedenle gelişmenin onur verici olduğunu belirtti. Demirli, "Okulun öncelikle Etiyopya ve Hararlılara daha sonra da iki ülke halkının birbirini daha iyi tanımasına vesile olmasını umuyoruz" dedi. Okul sayesinde var olan tarihi bağların daha da kuvvetleneceğini ifade eden Demirli, şehirde tamir edilen Osmanlı Konsolosluğu binasının kültür merkezi olarak işlev göreceğini dile getirdi. FETÖ’nün Harar’daki okulların dışında biri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyete geçen toplam altı okulu daha bulunuyor.

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  • The Network’ten ilk gösterim
  • TRT World tarafından hazırlanan “The Network” belgesilinin ilk gösterimi Brüksel’de yapıldı. FETÖ’nün sinsi ağını ortaya koyan belgesele ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Belgeselinin sırasıyla Fransa, İngiltere, Kuzey Makedonya, Almanya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kazakistan, ABD, Güney Afrika, Kırgızistan, İtalya ve Kosova’da gösterileceğini bildiren Altun, “The Network belgeseli, bu sinsi terör örgütünün yurt dışında da çeşitli maskelerle gizlilik içinde kurduğu örgütlenmesini deşifre ederek, FETÖ’nün uluslararası camia için oluşturduğu tehditlere dikkat çekiyor.” bilgisini verdi.

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