Dünya Evanjelik kilisesi Beyaz Saray
AMERİKA

Evanjelik kilisesi Beyaz Saray

ABD Başkanı Donald Trump’ın, hakkında azil soruşturmasının resmileşmesinin ardından, ülkedeki popüler televanjelik isimlerden ve aynı zamanda ruhani danışmanı Paula White’ı Beyaz Saray’da resmi bir göreve getirmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Paula White (en sol)
Paula White (en sol)

Trump, evanjelik Paula White’ı, geçen yıl kurduğu, inanç özgürlüğü ve dini gruplar arasındaki diyalogu koordine etmekle görevli “İnanç ve Fırsat Girişimi” adlı ofisin başkanlığına getirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da White’ın ataması doğrulandı. White yakın zaman önce kullandığı “Nereye gidersem Tanrı da benimle gelir.

Beyaz Saray’ı da kutsal mekan ilan ediyorum çünkü ayağımı bastığım yer kutsallaşır” sözleriyle Beyaz Saray’ı adeta bir kiliseye benzetmişti. White daha önce de “Trump’a karşı çıkmak, Tanrı’ya karşı çıkmaktır” ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Trump’a oldukça yakın bir isim olan Paula White’ın resmi göreve gelmesinin evanjeliklerin Beyaz Saray’da etkisini artıracağı yorumuna neden oldu.

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