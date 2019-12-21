Evanjelikler Trump'u aforoz etti

ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti’nin kararıyla “Görevini kötüye kullanma” ve “Kongrenin işleyişini engelleme” suçlamalarıyla hakkında azil kararı verilen ABD Başkanı Donald Trump’a bir darbe de evanjeliklerden geldi. ABD siyasetinin derin isimlerinden evanjelik lider Billy Graham’ın kurucusu olduğu ve ABD medyasında evanjeliklerin amiral gemisi olarak bilinen Christianity Today dergisi genel yayın yönetmeni Mark Galli’ninin kaleme aldığı baş yazıda “Trump’ın görevden alınması gerektiği” belirtildi. Yazıda, ABD Başkanı Trump’ın yetkilerini kötüye kullandığı belirtilerek bunun hem ABD anayasasına aykırı olduğuna hem de özünde ahlaki olmadığına dikkat çekildi. Marka Galli yazısında, “Trump’ın görevden alınması partizan duyguların değil, “10 emrin sahibine” olan bağlılığımız bir sonucudur,” sözüne yer verdi.

SUÇLAMALAR ŞÜPHEYE YER BIRAKMIYOR

Yazıda, azil soruşturmasında Trump’a yönelik suçlamaların şüpheye yer bırakmayacak nitelikte olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı’nın yetkilerini bir yabancı devlet başkanını taciz etmek ve bir siyasi rakibinin itibarını sarsmak için kullandığının ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu durumun yalnızca anayasanın ihlali anlamına gelmediğini aynı zamanda ve daha da önemlisi özünde ahlaksızlık olduğu savunuluyor. Evanjelik Hristiyanların yüzde 81’inin başkanlık seçimlerinde Trump’a oy verdiği biliniyor.

AHLAKİ ÇÖKÜNTÜ İÇİNDE

Trump yönetiminde ahlak olgusunun gözardı edildiği ifade edilen yazıda, yönetimde, şu sıralar hüküm giyen birçok kişinin işe alındığı ve kovulduğu hatırlatılıyor. Trump’ın kendisinin de hem ticari hem de sosyal hayatında gayri ahlaki eylemlerde bulunduğunu itiraf ettiği belirtilerek, sadece Twiter hesabından yaptığı paylaşımların dahi ahlaki çöküntü içindeki bir kişiyi gösterdiği iddia ediliyor.

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DESTEĞİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

Trump’ı hedef alan yazıda, evanjelik cemaatine de “Başkan’a desteğinizi gözden geçirin” çağrısında bulunuluyor. Trump’ın anayasa mahkemesine yaptığı atama, din özgürlüğü ve ekonomiyle ilgili adımların evanjelikler tarafından verilen desteğin gerekçesi olarak sunulduğu belirtiliyor. Ancak, azil soruşturması sırasında ortaya çıkan ifşaatların, Trump’ın kişisel çıkar uğruna yetkilerini istismar ettiği ve anayasal yeminine ihanet ettiğini ortaya koyduğu savunuluyor. Yazıda, evanjeliklerin Trump hakkında hüküme varmak için yeteri kadar zaman tanıdığı da belirtilerek, “Kim olduğunuzu ve gerçekte kime hizmet ettiğinizi unutmayın” çağrısında bulunuluyor.

CLINTON ÖRNEĞİ

Yazıda 20 yıl önce hakkında azil soruşturması yürütülen eski ABD Başkanı Bill Clinton’a ilişkin evanjelik cemaatin tutumu da hatırlatılıyor. Clinton yönetimi hakkında varılan “Yönetme kabiliyetini kaybetti” hükmünün bugün de Trump için geçerli olduğu belirtiliyor. Trump’ın Senato tarafından mı yoksa ilk seçimde halk tarafından görevden alınacağının ihtiyati bir yargı olacağı belirtilirken, evanjelikler için Trump’ın görevden alınma meselesinin partizan bağlılıkların ötesinde “Tanrı’ya olan bağlılığa” ilişkin bir mesele olduğu değerlendiriliyor.

Pence operasyonu mu?

Geçen yıl yayınlanan, Michael D’Antonio ve Peter Eisner’ın ortak kaleme aldığı “Gölge Başkan: Mike Pence hakkındaki gerçek” adlı kitapta Evanjelikler’in ABD Başkan Yardıcmısı Mike Pence’i, Başkanlığa hazırladığı iddia edilmişti. Kitapta, Pence’in her cümlesinin “tanrının sözleri” olduğuna inandığı, Trump’ın başkan olmasını “tanrının isteği” ve kendisini Oval Ofis’e götürecek “tanrının büyük planının” parçası olduğuna inandığı belirtiliyordu. Trump eğer ilk görev görev süresinin ikinci yarısında görevinden azledilirse, Başkan Yardımcısı Mike Pence, sistem gereği otomatik olarak başkanlık görevine getirilecek. Bu durumda Pence sadece son iki sene değil, 2020 ve 2024 Başkanlık seçimlerinde de potansiyel olarak aday olma ve seçilme hakkına sahip olacak. Christianity Today’de çıkan yazının Trump yerine Pence’i Oval Ofise getirme operasyonunun işaret fişeği olabileceği değerlendirilmekte.