Dünya Evimizi yaktılar
BARIŞ PINARI HAREKATI

Evimizi yaktılar

Barış Pınarı ile terörden arındırılan Tel Abyad’a dönen Suriyeliler, PKK’lı teröristlerin kaçarken ateşe verdiği evlerinin enkazıyla karşılaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tel Abyadlılar, teröristlerce harabeye çevrilen evlerinin üzüntüsünü yaşıyor
Tel Abyadlılar, teröristlerce harabeye çevrilen evlerinin üzüntüsünü yaşıyor

Barış Pınarı Harekâtı ile terörden arındırılan Tel Abyad'daki ikametlerine dönen Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK'lıların kaçarken ateşe verdiği evlerinin adeta enkaza dönmüş haliyle karşılaşmanın hüznünü yaşıyor. İlçe merkezi ve çevre köylerde güvenliğin sağlanması sayesinde evlerine dönen Suriyelilerin mutluluğu yarım kaldı. Evi yakılanlardan Zeynep el-Humeydi, Türk ordusu yaklaştığında teröristlerin kendilerini sürekli evlerini yakmakla tehdit etmesi üzerine bölgeyi terk ettiklerini belirterek şöyle konuştu: "Operasyon başlayınca biz köyü terk ettik. Bütün erkeklerimizi bir araya topladılar, köyden çıkışlarına izin vermediler. Sonra evlerimize gelip pencereleri kırıp içeriye benzin döküp yakmışlar. Söndürmeye geldiğimizde su olmadığı için söndüremedik. Evimiz 3 gün boyunca yandı. Bize zulmettiler, bu işi yapanlar YPG/PKK'lılardır. Üzerimize giyecek bir elbisemiz bile kalmadı hepsi yandı, her şeyimizi yaktılar. Allah onların belasını versin inşallah."

Kundaklanan evin bahçesi

HİÇBİR ŞEY KALMADI

  • Mağdurlardan Muhammed Musa Hüseyin de şunları anlattı: "Terör örgütü, harekât başlamasından 4 gün sonra gideceklerini anlayınca evlerimize girip yaktılar. Sadece bizim köyde 9-10 ev yaktılar. Hiçbir şeyimiz kalmadı, duvarlar bile yıkıldı. 12 gündür evimde bakım- onarım yapıyorum. Bütün eşyamızı yaktılar. Televizyonumuz, buzdolabı, giyeceklerimiz, yataklarımız, hepsi kül oldu. Kaçarken eve bombalı tuzak da kurmuşlar. Onları Türk askeri temizledi."

Suriye Milli Ordusu 128 şehit verdi

  • Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terörle mücadelede şehit sayısı 128'e yükseldi. SMO güçleri Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın-EYP tuzaklarını tespit ve imha çalışmaları sırasında, ayrıca PKK'lı teröristlerin de saldırmasıyla son 3 günde 10 şehit verdi, 56 asker de yaralandı. Böylece Barış Pınarı Harekâtı'nın başladığı 9 Ekim'den buyana SMO'nun toplam şehit sayısı 128'e, yaralı sayısı ise 473'e yükseldi.

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