Dünya Evinde beslediği kanguru yaşlı adamın sonu oldu
ASYA

Evinde beslediği kanguru yaşlı adamın sonu oldu

Avustralya'da evcil hayvan olarak beslediği vahşi kangurunun saldırısına uğrayan yaşlı bir adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Evinde beslediği kanguru yaşlı adamın sonu oldu
Avustralya

Polis yetkilileri, Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'e 400 kilometre uzaklıktaki Redmond'da, evinde "ciddi yaraları" olan 77 yaşında bir kişinin bulunduğunu açıkladı.

Evcil hayvan olarak beslediği düşünülen kanguru tarafından saldırıya uğrayan yaşlı adamın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis, sağlık yetkililerinin söz konusu kişiye ulaşmasını engelleyen kanguruyu öldürmek zorunda kaldığını açıkladı.

"Acil müdahale ekipleri tehdit oluşturuyordu"

Açıklamada, "Kanguru, acil müdahale ekipleri için devam eden bir tehdit oluşturuyordu." ifadesine yer verildi.

Avustralya'da en son 1936'da 38 yaşındaki bir adam kanguru tarafından saldırıya uğramasından aylar sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

Avustralya iş gücü açığını hafifletmek için kalıcı göçmenlik kotasını 195 bine yükseltti
DÜNYA
Avustralya iş gücü açığını hafifletmek için kalıcı göçmenlik kotasını 195 bine yükseltti

Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle birçok ülkede cumhuriyete geçiş tartışmaları hız kazandı
DÜNYA
Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle birçok ülkede cumhuriyete geçiş tartışmaları hız kazandı
Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu

Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu
Hüzünlü dünya turu

Hüzünlü dünya turu

​Çocukları görme yetisini kaybedecek: Türkiye de listelerinde.
Toprağı kazdıkça yenisi çıktı

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı

Üst üste geçmiş halde bulundu.

​"İki CHP'li ismin ihracını istiyor"

Kimlik bilgileri tehlikede

Bir yılda yaptı: Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor.
Burası Cehennem Kapısı

Burası Cehennem Kapısı

​Girişi yasaklanmıştı: Dünyanın her yerinden görmeye geliyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.