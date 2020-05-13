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Dünya Evinde silah ve patlayıcı bulunduran Alman asker tutuklandı
AVRUPA

Evinde silah ve patlayıcı bulunduran Alman asker tutuklandı

Alman Silahlı Kuvvetleri'nde görevli bir askerin evinde silah, patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulundurduğu gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Dresden Savcılığından yapılan açıklamada, Saksonya eyaletinde ikamet eden özel kuvvetler birimi KSK'de görevli askerin evinde yapılan aramada saklanmış halde silahlar, patlayıcı madde ve çok sayıda mühimmat bulunduğu ifade edildi.

  • Açıklamada, 45 yaşındaki askerin savaş silahları kontrol yasasına uymadığı gerekçesiyle tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Askerin, Askeri İstihbarat Teşkilatınca (MAD) izlendiği ve savcılıkla paylaştığı bilgilerin ardından evinde arama gerçekleştiği belirtildi. Savcılık, ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü açıkladı.

SAVUNMA BAKANI'NDAN TEPKİ

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbaur de evinde silah ve patlayıcı bulunan askere sert tepki gösterdi.

Karrenbauer meclisteki oturumda yaptığı açıklamada, ''Silahlı kuvvetlerimizde radikallere yer olmadığı açık. Şüpheli askere karşı disiplin soruşturmaları da başlatacağız. Artık üniforma giymeyecek ve orduya girmesine izin verilmeyecek.'' ifadesini kullandı.

Askeri İstihbarat Teşkilatı (MAD) Başkanı Christof Gramm ocak ayında Alman basınına yaptığı açıklamada, aşırı sağcı olduklarından şüphelenilen yaklaşık 550 asker hakkında soruşturma yürütüldüğünü bildirmişti.

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