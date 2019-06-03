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Dünya F-35 en kötü askeri proje
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AMERİKA

F-35 en kötü askeri proje

ABD merkezli Business Insider (BI) dergisi, 5. nesil savaş uçağı F-35 Lightning II’yi, yüksek maliyet ve güvenilirlik sorunları nedeniyle ABD’nin geliştirdiği en kötü silah projeleri arasında gösterdi. ABD Hükümet Sorumluluklar Ofisi de (GAO) Nisan raporunda, “F-35 uçakları bir savaş uçağından beklenen performansın gerisinde kalıyor” ifadelerine yer vermişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
F-35 Lightning II
F-35 Lightning II

ABD merkezli Business Insider (BI) haber sitesi, 5. nesil F-35 Lightning II savaş uçağını yüksek maliyet ve güvenilirlik sorunları nedeniyle ABD ordusunun geliştirdiği en kötü silah projeleri arasında gösterdi.

F-35 programının uygulanması sırasında sayısız teknik ve üretim sorununun ortaya çıktığına işaret eden dergi, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un son denetiminde, güvenirlik ve savaşa hazır olma durumu ile ilgili sorunların devam ettiğinin saptandığını yazdı.

  • Haberde, proje maliyetinin de 1.2 trilyon doları bulduğu kaydedildi. En kötü projeler listesine ayrıca Zumwalt destroyerleri, Littoral Combat Ship (LCS) adı verilen kıyı gemileri, Ford uçak gemileri ve elektromanyetik top da dahil edildi.

Nisan ayında ABD Hükümet Sorumluluklar Ofisi'nin (GAO) açıkladığı raporda, "F-35 uçakları bir savaş uçağından beklenen performansın gerisinde kalıyor. Çoklu görevleri gerçekleştiremiyor veya gerektiği kadar uçamıyor" ifadesine yer verilmişti.

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