F-35 en kötü askeri proje

ABD merkezli Business Insider (BI) haber sitesi, 5. nesil F-35 Lightning II savaş uçağını yüksek maliyet ve güvenilirlik sorunları nedeniyle ABD ordusunun geliştirdiği en kötü silah projeleri arasında gösterdi.
F-35 programının uygulanması sırasında sayısız teknik ve üretim sorununun ortaya çıktığına işaret eden dergi, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un son denetiminde, güvenirlik ve savaşa hazır olma durumu ile ilgili sorunların devam ettiğinin saptandığını yazdı.
- Haberde, proje maliyetinin de 1.2 trilyon doları bulduğu kaydedildi. En kötü projeler listesine ayrıca Zumwalt destroyerleri, Littoral Combat Ship (LCS) adı verilen kıyı gemileri, Ford uçak gemileri ve elektromanyetik top da dahil edildi.
Nisan ayında ABD Hükümet Sorumluluklar Ofisi'nin (GAO) açıkladığı raporda, "F-35 uçakları bir savaş uçağından beklenen performansın gerisinde kalıyor. Çoklu görevleri gerçekleştiremiyor veya gerektiği kadar uçamıyor" ifadesine yer verilmişti.